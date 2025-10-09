Zeytinburnu Belediyesi tarafından organize edilen “Geleceğin Ustaları XI. Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması” sonuçlandı. Hüsn-i Hat, Tezhip ve Minyatür dallarında Türkiye ve farklı ülkelerden sanatçıların eserleri jüri değerlendirmesinden geçti.

Yarışmanın Hüsn-i Hat (Sülüs-Nesih Kıt’a) dalında birinciliği Endonezyalı Idrus Jamalullail, Celi Talik dalında ise İstanbullu Nadir Tatar kazandı. Tezhip kategorisinde birincilik ödülü Hatice Gül’ün, Minyatür kategorisinde ise Rie Kudo’nun oldu.

İran, Irak ve Endonezya gibi farklı ülkelerden sanatçıların da ödül aldığı yarışmada, teşvik ve sergileme ödülleriyle birlikte toplamda 25 sanatçı başarıya layık görüldü.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yarışmanın her yıl daha fazla uluslararası katılım aldığını vurgulayarak, Türk-İslam sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasında bu tür organizasyonların büyük rol oynadığını belirtti.

Eser teslimi 27 Eylül 2025 tarihinde tamamlanan yarışmanın sonuçları, 7 Ekim 2025’te kamuoyuna duyuruldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)