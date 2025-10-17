HEM İLÇE HALKI HUZURLU BİR HAYAT YAŞASIN HEM DE DÖNÜŞÜM OLSUN...

İlçede yaşayan insanların kentsel dönüşüm için güzel çalışmalar yaptığını söyleyen herkes hem yıkım yapılsın hem beton dökülsün hem de halk evinde, sokağında huzur içinde yaşasın. İyi Bir planlama ile bu mümkün.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Beton döken firmanın personeli kapattığı sokağın başına ve sonuna bir bariyer çekmesi çok zor değil. Ayrıca sabah ve akşam saatlerin hem beton döken mikserlerin hem de hafriyat yapan kamyonların saat 10 ile 17 arasında bu işi yapamazlar mı ? Aksi halde herkes için hayat çekilemez bir hale gelir. Diğer bir örnek de ilçe genelinde her güm kontrollü bir şekilde belli sayıda yıkım' a izin verilmesi sağlanmalı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)