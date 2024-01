O nedenle herkes sana baksa da kimse seni yakından bakıldığı gibi göremez.

Geldik anne ve babaların en zor sorusuna söz konusu kurallar olduğunda aileler nasıl davranmalı otorite ve disiplin den asla taviz vermeyen bir ebeveyn mi olmalı, yoksa çocuğunun her şeyi konuşabileceğim bir arkadaş gibi mi olmalı, yoksa çocuğun her şeyi konuşabileceğim bir arkadaş gibi mi davranmalı? Çok net söyleyebilirim ki eğer bu iki alternatiften biri ise işe yarıyor olsaydı şu an seninle bu konuya girmezdim. Ama biz yine de her iki madde daha yakından bakalım isterseniz ilk olarak biz yaşlıların çok sevdiği katı disiplin anlayışıyla başlayalım. Şart otorite ve ceza temelli tutumlar kısa vadede etkili sonuçlar oluşturabilir.