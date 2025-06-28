Hükümetin ve muhalefetin gündeminde halkın sorun ve sıkıntıları yerine kendi siyasi istikballerinin olduğunu görmek ülke adına üzücü bir şey.

Bugün sokağa indiğiniz zaman en öncelikli gündemin hayat pahalılığı olduğunu herkes gibi bizde görüyoruz ve yaşıyoruz.

Konuyu çok uzatmadan birkaç örnek ile halimizi net bir şekilde ortaya koymaya çalışayım.

Milyonlarca emeklimiz sadece 14.500 TL alıyor. Ülkede 16 milyon emekli var 15 milyon emekli çalışırken barınacağı bir ev satın aldığını ancak 1 milyon kişinin de değişik sebeplerden dolayı başını sokacağı bir ev almamış olsun.

İstanbul ‘un en uzak ilçesinde bile kiralar bu maaşın 2 kat üstünde ancak yer bulunabiliyor. Ev alamayan bir emekli nasıl kira ödeyecek ve nasıl geçinecek ?

Ülke insanımızın onca sorun ve problemi varken siyasilerin bu sorunları nasıl çözeriz’ in hesabını yapmaları gerekirken kendi parti menfaatlerine yönelik hareket ettiklerini görünce üzülmemek mümkün değil.

CHP’nin kongresi’ nin konuşulduğu kadar bu ülkede ADALET’ inin içler acısı durumu ne yazık ki bu kongrenin % 10’u kadar gündem olmuyor.

Bebeğine bez ve süt almak için en ucuz bez ve süt satan yerin tespit etmek isteyen bir annenin düşürüldüğünü acı verici durumu neden hiç bir siyasetçi konuşmuyor ?

Çarşıya pazara markete çıkıyorum insanların alım gücü dipte. Hekimler sık sık yaşanan bir çok hastalığın sebebi olarak sağlıklı bir beslenmenin olmayışına bağlıyorlar.

Biz yazınca her şeyi tos pembe göstermek isteyen bazıları rahatsız oluyor. Oysa ben bu satırları yazarken hiçbir siyasi mülahazanın etkinde yazmadım sadece halkın günlük sorunlarını irdelemeye çalışıyorum.

A Partisi B Partisi benim için fark etmez benim tek düşüncem alt gelir grubunun durumu biraz daha nasıl faydalı olabilirim diye düşünüyorum.

Ey devlet büyükleri biz sizi TBMM’ye kavga etmek için seçmedik. Biz sizi bizim hayatımızı daha güzel hale getirmek için samimi ve içten bir çalışma yapmak için seçtik.

İstanbul Times – Fatma Ozan