Bu başlığı kullanırken hem insani açıdan hem de ekonomik açıdan insanlığın can çekiştiğini söylemek istedim.

Son günlerde basında ve sosyal medyada Yenidoğan çetesi olarak anılan yapının ne kadar korkunç konuşmalar yaptıkları basınyayın organlarında ve sosyal medyada hep karşımıza çıkıyor.

Devleti ve Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğratmak ve dolandırmak maksadı ile çeteler ve şebekeler ile karşılaşmıştık.

Ancak bu yeni doğan Çetesi gibisi ile ilk kez karşılaşıyoruz Nasıl mı hemen özet bir bilgi vereyim sizlere.

Bu çete öyle bir ağ kurmuş ki hem devleti (SGK) Dolandırıyor, hem bebekleri ailesini dolandırıyor hem de bebeklerin iyileşmesi için kullanması gereken tanesi 10 bin TL olan ilaçları sanki bebeklerin iyileşmesi için kullanmış gibi gösterip aslında ise o ilaçları da ayrıca dışarıya çıkarıp para ile satarak buradan da haksız bir kazanç elde etmişler.

İşin en berbat ve yüz kızartıcı tarafı ise evlatları öldürülen anne ve babalara 80 bin TL vermez iseniz ölü bebeklerinizi size vermeyiz kimsesizler mezarlığına defnederiz siz hiçbir zaman bebeğinizin mezarını göremezsiniz dedikleri medyaya yansıdı. Yani cenazeleri bile satmışlar bu edepsizler…

Bu konu şu an yargıya intikal etti daha fazla yazmak istemiyorum ancak hak ettikleri cezaya çarptırılmaları gerektiğine inanıyorum…

GELELİM EKONOMİK SORUNLARA…

Bu konu siyasetten farklı bir kondur.Bazı kişiler ekonomi ile alakalı sorular sorulduğu zaman parti politikaları doğrultusunda cevaplar veriyorlar.Ancak ben bu konuda siyasi partilerin duruşuna göre değil sokak,cadde,çarşı pazarın durumuna göre cevap vereceğim. Kiralar, konut fiyatları,gıda fiyatları el yakıyor dersem abartı olmaz.

2 Sene önce 4 lira olan bir mercimek çorbası bugün 70 TL,Yine 3 sene önce 2.000 TL olan bir ev kirası bugün 10 BİN TL Özetle her şeyin fiyatı 10 misli arttı ama asgari ücretlin,emeklinin ve dar gelirlilerin geliri ve alım gücüden ne yazık ki bu kadar artış olmadı.

Enflasyon düşmez ve halkın alım gücü artış göstermez ise Allah korusun telafuz bile etmek istemiyorum ama kötü işler olabilir.

Allah bu halkın yar ve yardımcısı olsun diyerek yazımı bitirmek isterim.

İstanbul Times - Fatma Ozan