Ocak 2025’den sonra asgari ücret 17.002 TL den 22.104 TL olacak… Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iki sözüne değinmek isterim birincisi simit hesabı, ikincisi ise dar gelirliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz demişti.

İLK OLARAK ERDOĞAN’IN 27 SENE ÖNCE YAPTIĞI SİMİT VE ÇAY HESABINI BİZ DE BİR HATIRLATALIM

Erdoğan 27 yıl önce asgari ücrete böyle isyan etmişti” Şu an Bursa’ da bir bardak çay ne kadar demişti halk 1.000 lira demişti,simit ne kadar simit 1.500, ikisi beraber 2.500 TL yapar bunu 5 kişi ile çarparsanız bir öğün 12.500 TL yapıyor günde 3 öğün var günlük 37.500 TL yapar düz hesap 40.000 TL deyin bir ayda 30 gün var günlük 5 kişilik bir ailenin simit çay hesabını düz hesap 40 TL ile çarparsanız aylık 1.200 TL yapıyor.

Asgari ücret 910 TL aradaki farkı kim ödeyecek,kirayı kim ödeyecek, Elektriği kim ödeyecek ?

BUGÜNKÜ SİMİT VE ÇAY HESABINI DA BİZ YAPALIM

Bir adam simit e ucuzu 15 TL bir bardak büyük çay 20 TL ikisi beraber 35 TL yapar.

Bunu 5 ile çarpıp bir öğün simit çay hesabı elde edelim 35 X 5 = 175 TL bir öğün için ödenecek miktar budur.

Bu örnek ailemiz günde 3 öğün yemek yediğine göre 175 X 3 = 525 YL Yapar bunu da 30 ile çarptığımız aman 15.750 TL aylık 5 kişilik ailenin simit ve çay ödemesi yapar.

Peki bugün asgari ücret 17.002 TL olduğuna göre 1.252 TL geriye para kalıyor. Bu para ile kiramı ödeyecek,elektrik mi, su mu ,doğalgaz mı ne ödeyecek … Erdoğan yaptığı hesapta asgari ücret simit ve çaya yetmiyordu.

Çok şükür bugün ise yetiyor ve 1.252 TL de artıyor… 5 Kişilik aile üç öğün simit çay yesin ve geriye kalan bu para ile de diğer bütün ödemelerini yapsın…

Emeklinin durumu ise daha da berbat çünkü o 12.500 TL alıyor onun parası simit ve çaya da yetmiyor.

Vekil maaşı 170 bin tl emekli vekil maaşı ise 111 bin TL dir. VEKİL Maaşı 170 bin asilin ki de 17.002 TL bu nasıl bir iş ?

Erdoğan o zamanki hükümete zalim demiş biz şu anki hükümete hiçbir şey demiyoruz. Sadece hesabı yapıp kenara çekildik.

Biraz önce Erdoğan’ın verdiği 3 çocuklu bir ailenin simit ve çay hesabı bugünkü fiyatları ile 15.750 TL yapıyor yapıyor Allah arzı olsun şu an asgari ücret yetti ve 1.252 TL de artı.

Erdoğan dan önce asgari ücret 910 TL İdi simit çay 1.125 TL yapıyordu aylık asgari ücret olan maaşdan düştüğümüz zaman 215 eksi borçlu kalıyorduk.

Bugün Erdoğan sayesinde 3 çocuklu bir asgari ücretli simit çay yerse 3 öğün 1.252 TL fazla parası kalıyor asgari ücreti’nin bununla;

-Kira ödesin

-Su Ödesin

-Doğalgaz Ödesin

-Telefon ve internet ödesin

-Çocuğun servisini ödesin

-Mutfak masrafı için Kullansın

-Elbise alsın

Hepiniz bir evde nelerin lazım olduğunu çok iyi biliyorsunuz… simit ve çay’dan başka nelerin lazım olduğunu çok iyi bildiğiniz için ben yazmıyorum.

2024 yılı Emekli yılı ilan edilmişti,bizde de burada 2025 yılını asgari ücretli yılı ilan etsek ne olur ?

İstanbul Times - Fatma Ozan