Açlık Sınırı: 24 Bin, Yoksulluk Sınırı: 77 Bin… Türk İş Sendikasının Mart 2025 ayı için yaptığı araştırmada açlık sınırının 24 bin, Yoksulluk sınırının ise 77 bin lira olarak tespit edildi…

Milyonlarca emekli 14.469 TL maaş alıyor… Asgari ücret ise 22.104 TL olduğunu düşündüğümüz zaman emekli maaşının açlık sınırından iki misli daha düşük olduğunu görüyoruz.

Halkın hali açık seçik ortada iken İktidar ve muhalefetin gündemine baktığım zaman üzülmeyi bir yana bırakın kahroluyorum dersem abartı olmaz.

Bakın Türk İş Mart ayı için Açlık sınırı 24 bin lira çıkarıyor. Ülkemizde şu an 16 Milyon emekli var. Bunların içinde 3 Milyon civarında ki emekli 14.469 TL maaş alıyor.

Bakın daha 4-5 sene önce en düşük emekli maaşı alan kişi maaşının % 15’,i ev kirası ödeyebiliyorken bugün en düşük iki emekli maaşı ile en kötü ilçede ev tutma şanı nerede ise yok gibi.

ASGARİ ücretli de hiç iyi değil. Türk İş’e göre yoksulluk sınırı 77 bin lira diyor ama ülkemizde milyonlarca kişi asgari ücret ile yaşam sürmeye çalışıyor. Yani bir askeri ücretli ’nin 3 aylık maaşı bir aylık yoksulluk sınırı kadar bile değil.

İktidar partisi zaten bu durumu oluşturan yapı olduğu için onların bu feci durumu konuşmasını bekleyemeyiz ancak acı olan muhalefet partilerinin de bu konuyu nerede ise hiç gündeme getirmediklerini görünce ister istemez üzülüyorum.

Emekli ve asgari ücretli artık bir çok şeyi (et, pastırma,kavurma) artık resimlerde görecek.

Bir an önce hükümetinde muhalefetinde acilen ülke gerçeklerine dönme zorunluğu var. aksi halde alt gelir grubu ile iletişimleri kopar.

Aslında herkes bu durumu ve perişanlığı biliyor ve görüyor ama her nedene kimse bunu konuşmak istemiyor.

Ülke olarak acilen :

-Ekonomi,

-Hak Hukuk Adalet,

-Tarım ve Hayvancılık

-Konut ve Kira Fiyatları

-Eğitim

-Sağlık

-Demokrasi konularını ülke gündemi yapmadığımız sürece ülkece rahat bir nefes alamayız.

Alında şu an ülkemizde yaşanan sorunlar ile alakalı sayfalarca dolusu makale yazmak mümkün ancak şu an bu kadarı ile yetinmek isterim.

İstanbul Times - Fatma OZAN – 2 Nisan 2025