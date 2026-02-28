ALSAÇ : MURAT AYDIN DÖNEMİNDE İLÇENİN KADERİ DEĞİŞTİ,ARISOY’DA ÜSTÜNE KOYARAK DEVAM EDİYOR

M.Zafer Alsaç gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e şunları söyledi “Öncelikle ziyaretiniz için teşekkür ederim. Siz de çok iyi bilirsiniz ki bundan 27 sene önceye gittiğiniz zaman Zeytinburnu’nda hiçbir kültür merkezi yoktu.

Yağmur yağdığı zaman bodurum evleri su basıyordu. Elektrik direkleri yer üstünde idi. Yani ilçede bir çok sorun ve sıkıntı vardı.

Murat Aydın başkanımızın öncülüğünde bir plan dahilinde bütün sorunları çözdük. Bizim döneminizde bir tek kaçak binaya müsaade etmedik. Murat başkan 4 dönem 20 sene içinde ilçeye çok şey kattı. Kendisine buradan bir kez daha ilçemize yaptığı katkılar için sizin aracılığını ile teşekkür ediyorum“ dedi.

HÜSÜEYİN ÇETİNER’DE ZİYARET NEDDENİ İLE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Murat başkanın seçildiği 1999 yılında ben Fazilet partisinden İhsan Mermerci Lisesindeki sandıkta partinin sandık sorumlusu idim.

Sonraki dönemlerde Ak Parti’de siyasi görevlerim olması nedeni ile Zeytinburnu’nun değişim ve gelişimine karınca kararınca deste verdik. Uzun süre beraber Zeytinburnu’muza hizmet etme imkanı bulduğumuz 20 senelik belediye başkan yardımcımız M. Zafer Alsaç’ı ziyaret ederek ilçemizin dününü bugünü ve yarını konuştuk. Eski dostların zaman zaman bir araya gelmesi güzel oluyor.

Ramazan ayı olası nedeni ile çayımızı içemedik ama en yakın zamanda inşallah çayımız da içeriz.

Başkanın misafir perverliği bizi mutlu etti. Bu ziyarette adı çokça geçen Duayen belediye başkanımız Murat Aydın’a ve ülke için üreten ve Zeytinburnu’muzun kentsel dönüşümüne katkıda bulunan değerli arkadaşım M. Zafer Alsaç’ a samimi ve içten yaklaşımı için kendisine candan bir kez daha teşekkür ederim.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)