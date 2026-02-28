İŞTE ÖZGÜR KATABAT’IN YAYINLADIĞI MESAJI

Mesnetsiz iddialarla görevinden uzaklaştırılan İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa’nın yeniden görevine dönmesi, geç de olsa kamu vicdanı rahatlatan sevindirici bir adım olmuştur.

Sayın Başa’nın bilgi birikimi, çalışkanlığı ve sorumluluk anlayışıyla İstanbul’a değer katmayı sürdüreceğine inanıyorum. Kentimize ve İSKİ ailesine hayırlı olsun.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)