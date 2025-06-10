"Adımız Kardeşlik Soyadımız Türkiye" Sloganı' nın İçi Boş mu ?
Ak Parti'nin Kurban bayramında üst geçitlere astığı "Adımız Kardeşlik Soyadımız Türkiye" sloganı halkı ikiye böldü. Bir kesim bu slogan gerçek ile uyuşmuyor derken diğer kesim gayet doğru diyor. Yolsuzluk ve tutuklamaların sadece CHP belediyelerinde olması halkı rahatsız ediyor.
Ak Parti'nin bayram ilanında yazdığı" Adımız Kardeşlik Soyadımız Türkiye " sloganı toplumu ikiye böldü.
Kimi gayet doğru ve yerinde bir slogan derken kimileri de adımız kardeşlik ise neden sadece muhalefet belediye başkanları hapse atılıyor da iktidarın belediye başkanları sayıştay raporlarında yolsuzluk yapıldığı ifade edilse de her ne hikmete hiç birisinin tutuklanıp haklarında dava açılmadığı için yargıya şüphe ile baktıkları için toplum ikiye bölünmüş durumda.
Sizlerde yorumlarınız ile kimin haklı olup olmadığını yazabilirsiniz ...