İstanbul'da Güvenli Eşya Depolama Hizmeti
İstanbul'da Güvenli Eşya Depolama Hizmeti
İçeriği Görüntüle

BİR GÜN ADALET HERKESE LÂZIM OLACAK...

Ak Parti'nin bayram ilanında yazdığı" Adımız Kardeşlik Soyadımız Türkiye " sloganı toplumu ikiye böldü.

Kimi gayet doğru ve yerinde bir slogan derken kimileri de adımız kardeşlik ise neden sadece muhalefet belediye başkanları hapse atılıyor da iktidarın belediye başkanları sayıştay raporlarında yolsuzluk yapıldığı ifade edilse de her ne hikmete hiç birisinin tutuklanıp haklarında dava açılmadığı için yargıya şüphe ile baktıkları için toplum ikiye bölünmüş durumda.

Sizlerde yorumlarınız ile kimin haklı olup olmadığını yazabilirsiniz ...

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)