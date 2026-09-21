ABD Devlet başkanı Trump daha önce defalarca Suud krallarını biz sizi korumazsak 6 saat ayakta kalamazsınız tehdidi ile her Suud ziyareti sonrası milyarlarca dolar petrol ve hac parasını alıp gitti.

SUUDİ ARABİSTAN KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN PARASINI İSRAİL VE ABD’YE VERDİ ŞİMDİ MEKKE ANLAŞMASI BAHANE EDİLEREK NEDEN PAKİSTAN VE TÜRKİYE HUSİLER’İN KÖŞEYE SIKIŞTIRDIĞI SUUDİ ARABİSTAN’A YARDIM EDECEĞİM DİYOR ?

Hükümetin kendi halkımızın sorunlarını çözmek için emek harcaması gerekirken kesinlikle İsrail-ABD Ve İran savaşında İran destekli Husilerin Suudi Arabistanı köşeye sıkıştırdığı bu dönemde Türkiye kesinlikle taraf olmaması gerekir.

Türk yöneticiler ABD’yi memnun etmek için kesinlikle Husiler ile savaşa girmemelidir.

Suudi Arabistan kendisini korumak için kime milyar dolarları akıtmışsa ondan yardım istesin.

ABD ve İsrail’in İran’ı yok etmek için giriştikleri maceranın bir taraf Türkiye olmasın. İsrail ve ferasetten uzak siyasetleri ile Türkiye ve İran’ı savaştırıp bir taş ile iki kuş vurmak istiyorlar.

Siyonist akıl Irak’ı ve Suriye’yi zaten yıllar önce kendi Arz-ı Mevud hayaline ulaşmak için kendisine tehlike olmaktan çıkarmıştı.

Sırada İran var diyerek Haziran 2025’de 12 gün saldırısı ile İran’ı yok emek istedi.

Başaramayınca ara verdi ancak bir süre sonra yarım bıraktığı hayaline erişmek adına yeniden İran’a saldırdılar.

İran halkı ve Balistik füzeleri bu iki şeytana dur dedi. Bu seferde Mekke anlaşması diyerek Arz-ı mevud önünde iki büyük engel gördükleri Nükleer bombası olan Pakistan ve güçlü bir ordusu olan Türkiye’yi İran ile karşı karşıya getirmek için plan üstüne plan yapan ABD ve İsrail’in bu oyununa ülkemiz gelmemelidir.

Bitmek üzere olan ABD ve İsrail Pakistan-Türkiye ve İran’ı kendi şeytani planları için savaştırmak adına akla hayale gelmeyen yol ve yöntemler deniyorlar.

Siyonsitlerin kendi uydurma Arz-ı Mevudlarına ulaşmak için bizi bir savaşın içine çekmenin derdinde oldukları net bir şekilde görülüyor.

Allah korsun Siyonist İsrail ve ABD yarın Kâbeye ve Hz. Muhammed’in kabrine bir füze fırlatıp bunu İran destekli Husiler yaptı diyerek dünyada sahip oldukları medya güçleri ile Pakistan ve Türk halkını tahrik edip onlarında sürü psikolojisi ile hükümetlerini İran ve Husilere karşı savaşa zorlamak için her an en şeytani bir oldu bitti ile Pakistan ve ülkemizi bir savaşın içine çekebilirler.

Daha önce İsrail yaptı ülkemize Füze fırlatarak İran yaptı demedi mi dedi. Bir kez daha aynı şeyi yapması için çok neden var. Devlet yöneticilerimiz bugüne kadar İsrail’in ucuz sahte bayrak oyunlarına kanmadılar. Bundan sonra da kanmazlar.

Biz her istimale karşı yine de dikkati olunması için ABD ve İsrail’e hiç güvenilmeyeceğini akıllarından çıkarmamaları gerektiğini kamu adına yayıncılık yapan bir medya kurumu olarak hatırlatmak istedik.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)