EĞİTİMLER İKİ AY SÜRDÜ

Çocukların yüzme öğrenmeleri, fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi ve yaz tatillerini sporla değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen eğitimler, 11 Temmuz–11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İlçedeki 10 sitede başarıyla yürütülen proje sayesinde çocuklar, yaşadıkları yerlere yakın alanlarda yüzme eğitimi alma imkânı buldu. Programdan toplam 404 çocuk yararlandı.

KAPANIŞ TÖRENLERİ 8 SİTEDE YAPILDI

Yüzme eğitimlerinin tamamlanmasının ardından 19–20 Eylül tarihlerinde 8 ayrı sitede kapanış törenleri düzenlendi. Çocukların ve ailelerinin katıldığı törenlerde eğitimlerini tamamlayan öğrencilere madalyaları takdim edildi.

Programa katılan çocuklara ayrıca hediye çantası, plaj havlusu ve yüzme figürlü kupa bardak verildi. Kapanış törenleri, çocukların ve ailelerinin yaşadığı mutlulukla renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)