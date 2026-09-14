Ancak platformların sunduğu geniş reklam seçenekleri, başarılı kampanya oluşturmanın otomatik olarak kolay olduğu anlamına gelmiyor.

Yanlış hedef kitleye gösterilen iyi bir reklam da doğru hedef kitleye gösterilen zayıf bir kreatif de reklam bütçesinin verimsiz kullanılmasına neden olabilir. Dönüşüm ölçümü doğru kurulmadığında ise hangi reklamın işletmeye gerçekten müşteri kazandırdığı anlaşılamayabilir.

Bu nedenle sosyal medya reklamcılığında artık temel soru “Reklam veriyor muyuz?” değil, “Reklam bütçemizi hangi stratejiyle ve hangi sonuç için kullanıyoruz?” olmalıdır.

SEO, dijital reklam ve performans pazarlaması alanında çalışmalar gerçekleştiren Dijital Pazarlama Uzmanı Erhan Tunçer, Facebook ve Instagram reklamlarını hedef kitle, kreatif, ölçüm, dönüşüm ve sürekli optimizasyon ekseninde ele alıyor.

Ankara merkezli yürütülen çalışmalar; reklamların yalnızca yayına alınmasına değil, işletmenin pazarlama hedefleriyle bağlantılı ölçülebilir bir müşteri kazanım sistemi oluşturulmasına odaklanıyor.

Meta Reklamları İşletmeler İçin Neden Önemli?

Facebook ve Instagram, kullanıcıların önemli miktarda zaman geçirdiği sosyal platformlardır. Bu platformlardaki reklam sistemleri markaların potansiyel müşterilere farklı aşamalarda ulaşmasına imkân tanır.

Sosyal medya reklamları;

Yeni müşterilere ulaşmak

Marka bilinirliği oluşturmak

Ürün veya hizmet tanıtmak

Web sitesine trafik çekmek

Form ve mesaj talepleri oluşturmak

E-ticaret satışlarını desteklemek

Daha önce markayla etkileşime giren kullanıcıları yeniden hedeflemek

amacıyla kullanılabilir.

Buradaki en önemli avantajlardan biri kullanıcının mutlaka aktif biçimde ürün veya hizmet arıyor olmasının gerekmemesidir.

Google aramalarında kullanıcı çoğu zaman ihtiyacını açıkça ifade ederken sosyal medyada marka, potansiyel müşterinin karşısına henüz araştırma aşamasına girmeden de çıkabilir.

Bu durum sosyal medya reklamlarını talebi yakalayan değil, gerektiğinde talebi oluşturmaya da katkı sağlayan bir pazarlama kanalı haline getirir.

Facebook ve Instagram Reklamlarında İlk Adım Hedef Belirlemek

Bir reklam kampanyası oluşturulmadan önce kampanyanın amacı net olmalıdır.

İşletmenin hedefi;

Satış

Randevu

Teklif talebi

WhatsApp mesajı

Telefon görüşmesi

Form doldurma

Web sitesi ziyareti

Marka bilinirliği

olabilir.

Bu hedeflerin tamamı için aynı reklam yapısının kullanılması doğru değildir.

Örneğin marka bilinirliği kampanyasında erişim ve video izleme gibi göstergeler anlamlı olabilirken e-ticaret kampanyasında satın alma ve reklam harcamasının geri dönüşü daha önemli hale gelebilir.

Profesyonel reklam yönetiminde kampanya kurulumu işletmenin gerçek iş hedefinden geriye doğru planlanmalıdır.

Facebook Reklam Yönetimi Nasıl Bir Süreçtir?

Profesyonel Facebook Reklam Yönetimi yalnızca bir görsele bütçe tanımlayıp reklam yayınlamak anlamına gelmez.

Kapsamlı bir Facebook reklam sürecinde;

Kampanya stratejisi

Hedef kitle analizi

Reklam hesabı yapısı

Kreatif planlama

Reklam metinleri

Bütçe dağılımı

Retargeting

Dönüşüm takibi

A/B testleri

Performans analizi

Optimizasyon

birlikte değerlendirilir.

Reklam hesabının düzenli ve anlaşılır şekilde yapılandırılması, hangi kampanyanın hangi hedef için çalıştığını daha sağlıklı analiz etmeye yardımcı olur.

Facebook Reklamlarında Kullanıcıya Hangi Aşamada Ulaşılır?

Bütün kullanıcılar aynı satın alma aşamasında değildir.

Bir kullanıcı markayı ilk kez görürken başka bir kullanıcı daha önce web sitesini ziyaret etmiş olabilir.

Bu nedenle hedef kitleyi satın alma yolculuğuna göre ayırmak reklam mesajlarını daha anlamlı hale getirebilir.

Farkındalık Aşaması

Kullanıcı markayı henüz tanımıyordur.

Bu aşamada reklam;

Markayı tanıtabilir.

Kullanıcının problemini vurgulayabilir.

Ürün veya hizmeti ilk kez gösterebilir.

Değerlendirme Aşaması

Kullanıcı markayı biliyordur ancak henüz karar vermemiştir.

Bu aşamada;

Ürün avantajları,

Hizmet detayları,

Kullanıcı deneyimleri,

Açıklayıcı içerikler

öne çıkarılabilir.

Karar Aşaması

Kullanıcı satın almaya veya iletişime daha yakındır.

Bu aşamada;

Net teklif,

Randevu,

Form,

Satın alma,

Telefon veya mesaj

gibi güçlü CTA'lar kullanılabilir.

Facebook Reklamlarında Hedef Kitle Nasıl Oluşturulur?

Hedefleme sosyal medya reklamlarının temel bileşenlerinden biridir.

İşletmenin yapısına göre;

Coğrafi konum

Demografik özellikler

İlgi alanları

Davranışlar

Web sitesi ziyaretçileri

Mevcut müşteri verileri

Sosyal medya etkileşimleri

değerlendirilebilir.

Ancak çok detaylı hedefleme her zaman daha iyi performans anlamına gelmez.

Reklam platformlarının optimizasyon sistemleri de kampanya verilerinden yararlandığı için hedef kitle kararlarının gerçek performans sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekir.

Özel Kitleler Neden Değerlidir?

Özel kitleler, işletmeyle daha önce bir şekilde temas kurmuş kullanıcılardan oluşturulabilir.

Örneğin;

Web sitesini ziyaret edenler,

Belirli ürün sayfalarına girenler,

Instagram hesabıyla etkileşim kuranlar,

Videoları izleyenler

farklı özel kitleler içerisinde değerlendirilebilir.

Bu kullanıcıların markayı daha önce tanıması, ilk defa karşılaşan kullanıcılarla aynı reklam mesajına ihtiyaç duymayabilecekleri anlamına gelir.

Bu nedenle profesyonel reklam stratejisinde kullanıcı geçmişine göre mesaj farklılaştırmak önemlidir.

Retargeting Satın Alma Sürecini Nasıl Destekler?

Kullanıcıların önemli bir bölümü web sitesine ilk ziyaretinde hemen karar vermeyebilir.

Özellikle;

Fiyatı yüksek ürünler,

Uzmanlık gerektiren hizmetler,

Eğitim,

Sağlık,

Danışmanlık

gibi alanlarda karar süreci daha uzun olabilir.

Retargeting, markayla temas kurmuş ancak dönüşüm gerçekleştirmemiş kullanıcılarla yeniden iletişim kurulmasına yardımcı olur.

Retargeting reklamlarında kullanıcıya;

Daha önce incelediği ürün,

Hizmet avantajları,

Ek bilgiler,

Farklı kreatifler

gösterilebilir.

Amaç kullanıcıyı sürekli aynı reklamla takip etmek değil, karar yolculuğunun bir sonraki aşamasına uygun bilgi sunmaktır.

Instagram Reklam Yönetimi Neden Farklı Bir Kreatif Yaklaşım Gerektirir?

Instagram ağırlıklı olarak görsel ve video içerik tüketilen bir platform olduğu için kreatif kalitesi özellikle önemlidir.

Profesyonel Instagram Reklam Yönetimi çalışmalarında yalnızca hedef kitle değil, reklamın platform içerisinde nasıl göründüğü de değerlendirilmelidir.

Instagram reklamlarında kullanılabilecek alanlar arasında;

Reels

Story

Akış

Keşfet

Karusel

bulunur.

Bu yerleşimlerin tamamında aynı görseli kullanmak her zaman ideal değildir.

Örneğin Story ve Reels için dikey içerikler hazırlanırken akış reklamları farklı bir görsel kompozisyon gerektirebilir.

Instagram Reels Reklamlarında İlk Saniyeler

Reels kullanıcıları içerikleri hızlı biçimde geçebilir.

Bu nedenle reklamın ilk saniyelerinde kullanıcının dikkatini çekebilmesi önemlidir.

Reels kreatiflerinde;

Sorunu doğrudan göstermek

Ürünü hızlı biçimde tanıtmak

Güçlü görsel hareket kullanmak

Mesajı geciktirmemek

Dikey format kullanmak

değerlendirilebilir.

Uzun logo animasyonları veya reklam mesajına geç ulaşılması kullanıcı kaybına neden olabilir.

Instagram Story Reklamlarında Mesaj Nasıl Verilmeli?

Story formatında kullanıcının karşısına tam ekran içerik çıkar.

Bu alan reklam mesajının net verilmesine imkân tanır.

Başarılı Story kreatifi;

Tek ana mesaja

Güçlü görsele

Kısa açıklamaya

Açık CTA'ya

odaklanabilir.

Ekranı gereksiz metinle doldurmak yerine kullanıcının birkaç saniye içerisinde ne sunulduğunu anlaması önemlidir.

Instagram Akış Reklamları Organik İçerikle Rekabet Eder

Instagram akışında reklam kullanıcıların arkadaşları, takip ettiği markalar ve içerik üreticilerinin paylaşımları arasında gösterilir.

Bu nedenle reklamın klasik bir satış afişinden ziyade platformun görsel diline uyum sağlaması faydalı olabilir.

Akış reklamlarında;

Ürünün güçlü görselle sunulması

Marka kimliğinin korunması

Reklam mesajının kolay anlaşılması

Metin ve görsel arasında bütünlük

önemlidir.

Facebook ve Instagram Reklamlarında Kreatif Neden Hedefleme Kadar Önemli?

Reklam sistemi doğru kullanıcıyı bulsa bile kreatif kullanıcıyı ikna edemiyorsa kampanya dönüşüm üretmeyebilir.

Bu nedenle kreatif içerisinde üç temel sorunun cevabı açık olmalıdır:

Ne sunuluyor?

Kullanıcı reklamın ürün mü, hizmet mi veya kampanya mı sunduğunu anlayabilmelidir.

Kullanıcı için faydası ne?

Reklam yalnızca ürün özelliklerini değil, kullanıcı açısından oluşabilecek faydayı da anlatmalıdır.

Kullanıcı ne yapmalı?

Satın al, bilgi al, teklif iste, randevu oluştur veya siteyi ziyaret et gibi yönlendirme açık olmalıdır.

Reklam Metninde Hangi Yaklaşım Kullanılabilir?

Sosyal medya reklam metinlerinin tek bir ideal uzunluğu yoktur.

Metin;

Ürüne,

Hizmete,

Hedef kullanıcıya,

Kampanya aşamasına

göre değişebilir.

Ancak genel olarak güçlü reklam metni;

Kullanıcının ihtiyacını anlar

Çözümü açıklar

Faydayı gösterir

Net aksiyon sunar

yapısına sahip olabilir.

UGC Tarzı İçerikler Neden Kullanılıyor?

Sosyal medya reklamlarında markanın hazırladığı klasik stüdyo reklamlarının yanı sıra kullanıcı deneyimine benzeyen daha doğal video formatları da kullanılabilir.

Bu tarz içerikler;

Ürün kullanımını,

Deneyimi,

Problemi ve çözümü

daha doğal bir anlatımla gösterebilir.

Ancak UGC görünümü oluşturmak adına gerçek olmayan kullanıcı deneyimleri veya doğrulanamayan iddialar kullanılmamalıdır.

Reklam güvenilirliği uzun vadeli marka değeri açısından önemlidir.

Video Reklam mı Görsel Reklam mı?

Bütün sektörler için tek bir doğru format yoktur.

Video;

Ürünün kullanımını göstermek,

Karmaşık hizmeti açıklamak,

Dikkat çekmek

için avantajlı olabilir.

Görsel reklam ise;

Net teklif,

Ürün sunumu,

Hızlı mesaj

için güçlü olabilir.

Hangi formatın daha başarılı olduğu gerçek kampanya sonuçlarıyla ölçülmelidir.

A/B Testleri Neden Yapılır?

Bir reklam yöneticisinin kişisel olarak daha çok sevdiği görselin kullanıcıların da daha çok seveceği garanti değildir.

Bu nedenle performans pazarlamasında kararların mümkün olduğunca veriye dayalı olması gerekir.

A/B testlerinde;

Farklı kreatifler

Farklı başlıklar

Farklı reklam metinleri

Farklı CTA'lar

Farklı landing page'ler

karşılaştırılabilir.

Test sonucunda daha güçlü performans gösteren yaklaşım sonraki kampanyalara yön verebilir.

Kreatif Yorgunluğu Nedir?

Bir hedef kitle aynı reklamı çok sık gördüğünde zaman içerisinde reklama verdiği tepki değişebilir.

Bu durum kreatif yenileme ihtiyacı doğurabilir.

Ancak kreatiflerin yalnızca belirli sayıda gün geçti diye değiştirilmesi doğru değildir.

Karar;

Performans trendleri

Kitle doygunluğu

Dönüşüm sonuçları

Yeni kreatif testleri

üzerinden verilmelidir.

Reklam Bütçesini Eşit Dağıtmak Doğru mu?

Her kampanya eşit performans göstermez.

Bu nedenle reklam bütçesini bütün kampanya ve reklam setlerine otomatik olarak eşit bölmek her zaman en doğru seçenek olmayabilir.

Bütçe;

Dönüşüm performansı

Kampanya hedefi

Kitle büyüklüğü

Satış potansiyeli

Kreatif sonuçları

değerlendirilerek yönetilebilir.

Amaç bütçeyi yalnızca harcamak değil, işletme açısından daha değerli sonuçlara yönlendirmek olmalıdır.

Reklam Kampanyalarında Ölçüm Olmadan Optimizasyon Yapılabilir mi?

Sağlıklı biçimde yapılamaz.

Kampanyanın gerçek sonuçlarını ölçmeden yalnızca beğeni veya tıklama üzerinden karar vermek yanıltıcı olabilir.

Bir işletme için gerçek dönüşüm;

Satın alma

Form

Telefon

WhatsApp mesajı

Randevu

Teklif

olabilir.

Bu aksiyonların mümkün olduğunca sağlıklı takip edilmesi reklam bütçesinin hangi noktada değer ürettiğinin anlaşılmasına yardımcı olur.

Meta Pixel ve Dönüşüm Ölçümü

Meta Pixel, web sitesindeki belirli kullanıcı davranışlarının reklam performansıyla ilişkilendirilmesine yardımcı olan ölçüm teknolojilerinden biridir.

İşletmenin yapısına göre;

Ürün görüntüleme,

Sepete ekleme,

Form tamamlaması,

Satın alma

gibi işlemler takip edilebilir.

Toplanan verilerin ilgili gizlilik ve izin gerekliliklerine uygun biçimde işlenmesi gerekir.

Conversions API ile Ölçümün Desteklenmesi

Conversions API, uygun teknik yapılandırmada dönüşüm verilerinin sunucu taraflı aktarımını destekleyebilir.

Bu yapı özellikle ölçüm altyapısının daha sağlam oluşturulmasında kullanılabilir.

Ancak teknik entegrasyon yapılırken;

Veri doğruluğu,

Gizlilik,

İzin süreçleri,

Tekrarlanan dönüşümler

dikkatle yönetilmelidir.

Landing Page Reklam Kampanyasının Devamıdır

Kullanıcı reklama tıkladığında reklam süreci bitmez.

Asıl karar çoğu zaman web sitesinde verilir.

Bu nedenle açılış sayfasının;

Mobil uyumlu

Hızlı

Reklam mesajıyla tutarlı

Kolay anlaşılır

Güven veren

Basit dönüşüm adımına sahip

olması önemlidir.

Reklam “Instagram reklam yönetimi” hizmetini anlatırken kullanıcının genel ve konuyla ilgisiz ana sayfaya yönlendirilmesi dönüşümü zorlaştırabilir.

Sosyal Medya Reklamlarında Hangi KPI'lar Takip Edilmeli?

Kampanya hedeflerine göre farklı performans metrikleri kullanılabilir.

Performans Göstergesi Ne Anlatır? Erişim Reklamın kaç farklı kullanıcıya ulaştığını Gösterim Reklamın toplam gösterilme sayısını CTR Gösterimlerin tıklamaya dönüşme oranını CPC Bir tıklama için oluşan ortalama maliyeti Dönüşüm İşletme için değerli hedef aksiyonlarını Dönüşüm Maliyeti Bir dönüşüm elde etmenin reklam maliyetini ROAS Uygun kampanyalarda reklam harcamasının oluşturduğu geliri değerlendirmeyi

Bütün metriklerin her kampanyada eşit önemde olduğunu düşünmek doğru değildir.

Facebook ve Instagram Reklamlarında ROAS

ROAS, özellikle e-ticaret sitelerinde yaygın kullanılan bir performans göstergesidir.

Ancak tek başına ROAS işletmenin gerçek kârlılığını göstermeyebilir.

Örneğin iki ürün aynı satış değerini oluştursa bile;

Ürün maliyetleri,

Kargo giderleri,

Operasyon maliyetleri

farklı olabilir.

Bu nedenle dijital reklam performansı değerlendirilirken yalnızca platform içerisinde görünen gelir değil, mümkün olduğunca işletmenin gerçek ticari yapısı da dikkate alınmalıdır.

Hizmet İşletmelerinde Reklam Başarısı Nasıl Ölçülür?

Online satış yapmayan işletmeler açısından ROAS her zaman doğrudan kullanılabilir bir metrik olmayabilir.

Örneğin;

Klinik,

Danışmanlık şirketi,

Eğitim kurumu,

Hukuk bürosu

için nitelikli müşteri başvurusu daha anlamlıdır.

Bu nedenle;

Form maliyeti,

Telefon talebi,

Randevu,

Gerçek müşteri dönüşümü

takip edilmelidir.

Ucuz form elde etmek tek başına başarı değildir. Formların gerçek müşteri potansiyeline sahip olup olmadığı da önemlidir.

Yerel İşletmeler İçin Facebook ve Instagram Reklamları

Sosyal medya reklamları fiziksel lokasyonu bulunan işletmeler için de kullanılabilir.

Örneğin;

Diş klinikleri

Restoranlar

Özel eğitim kurumları

Güzellik merkezleri

Gayrimenkul ofisleri

Otomotiv işletmeleri

Yerel mağazalar

hizmet bölgelerine göre kampanyalar oluşturabilir.

Lokasyon hedeflemesi yapılırken işletmenin gerçekten hizmet verdiği bölgelerin dikkate alınması bütçe verimliliği açısından önemlidir.

Ankara'da Facebook ve Instagram Reklam Yönetimi

Ankara gibi büyük bir şehirde bütün ilçelerin aynı kullanıcı yapısına ve aynı ticari potansiyele sahip olduğu düşünülmemelidir.

İşletmenin faaliyet alanına bağlı olarak;

Yenimahalle

Çankaya

Etimesgut

Sincan

Keçiören

Gölbaşı

Mamak

Pursaklar

gibi ilçeler ayrı ayrı değerlendirilebilir.

Örneğin yalnızca Çankaya ve Yenimahalle'de hizmet veren bir işletmenin Ankara'nın tamamına reklam göstermesi her zaman gerekli olmayabilir.

Bu tür kararlar işletmenin gerçek hizmet kapasitesi ve reklam verileri üzerinden verilmelidir.

Dijital Pazarlama Uzmanı Erhan Tunçer Ofis ve İletişim Bilgileri

Erhan Tunçer, SEO, dijital pazarlama ve sosyal medya reklam yönetimi çalışmalarını Ankara Yenimahalle'deki ofisinden yürütmektedir.

Ofis konumu Google Haritalar'da Dijital Pazarlama Uzmanı Erhan Tunçer bağlantısı üzerinden görüntülenebilir.

Adres: Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak Via Flat Ofis 7/2/32, 06560 Yenimahalle / Ankara

Telefon: 0 544 910 31 49

Reklam hesaplarının dijital olarak yönetilebilmesi sayesinde Facebook ve Instagram reklam hizmetleri Ankara'daki işletmelerle sınırlı kalmadan Türkiye genelindeki markalar için gerçekleştirilebilir.

E-Ticaret Sitelerinde Meta Reklamları Nasıl Kullanılabilir?

E-ticaret markaları Facebook ve Instagram reklamlarını müşteri yolculuğunun farklı aşamalarında kullanabilir.

Yeni Kullanıcı Kazanımı

Markayı tanımayan kullanıcılar ürünlerle tanıştırılabilir.

Ürün Keşfi

Instagram Reels, Story ve akış reklamlarıyla belirli ürün grupları öne çıkarılabilir.

Yeniden Pazarlama

Ürün inceleyen veya siteyi ziyaret eden kullanıcılar yeniden hedeflenebilir.

Sepet Aşaması

Sepete ürün ekleyen ancak satın almayan kullanıcılar için farklı kampanya stratejileri değerlendirilebilir.

Dinamik Ürün Reklamları

Uygun katalog altyapısında kullanıcının ilgilendiği ürünlerle ilişkili reklamlar dinamik olarak sunulabilir.

Facebook ve Instagram Reklamları SEO ile Birlikte Çalışabilir mi?

Evet.

Kullanıcı sosyal medya reklamıyla markayı ilk kez tanıyabilir ve daha sonra Google'da markayı araştırabilir.

Bunun tersi de mümkündür.

Kullanıcı Google üzerinden web sitesine ulaştıktan sonra sosyal medya reklamıyla yeniden karşılaşabilir.

Bu nedenle;

SEO

Google Ads

Facebook reklamları

Instagram reklamları

Yerel görünürlük

müşteri yolculuğunun farklı temas noktaları olarak değerlendirilebilir.

Dijital Pazarlama Uzmanının Görevi Yalnızca Reklam Kurmak mı?

Hayır.

Dijital pazarlama uzmanının reklam tarafındaki temel görevlerinden biri kampanya verilerini iş hedefleriyle ilişkilendirmektir.

Bu süreçte;

Pazarlama hedefinin belirlenmesi

Doğru platformun seçilmesi

Kullanıcının analiz edilmesi

Kreatif stratejinin kurulması

Dönüşüm ölçümünün hazırlanması

Bütçenin yönetilmesi

Verilerin yorumlanması

Yeni testlerin planlanması

gerekebilir.

Başarılı reklam yönetiminin merkezinde sürekli öğrenme ve optimizasyon bulunur.

Facebook ve Instagram Reklamlarında En Sık Yapılan Hatalar

Sosyal medya reklamlarında sık karşılaşılan bazı hatalar şunlardır:

Kampanya hedefini belirlemeden reklam vermek

Dönüşüm takibini kurmamak

Yalnızca etkileşim rakamlarına odaklanmak

Hedef kitleyi kontrolsüz daraltmak

Her platformda aynı kreatifi kullanmak

Retargeting yapmamak

Landing page performansını göz ardı etmek

A/B testlerini kullanmamak

Kreatif performansını takip etmemek

Bütçeyi sonuçlara göre yeniden dağıtmamak

Bu hataların giderilmesi reklam hesabının daha ölçülebilir hale gelmesini sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Dijital Pazarlama Uzmanı Erhan Tunçer kimdir?

Erhan Tunçer, Ankara merkezli olarak SEO, performans pazarlaması ve dijital reklam alanlarında çalışmalar gerçekleştiren bir dijital pazarlama uzmanıdır.

Erhan Tunçer Facebook reklam yönetimi hizmeti veriyor mu?

Evet. Facebook reklamlarında hedef kitle, kampanya stratejisi, kreatif, dönüşüm takibi, retargeting ve optimizasyon alanlarında çalışmalar yürütülebilir.

Erhan Tunçer Instagram reklamlarını yönetiyor mu?

Evet. Instagram reklamlarında Reels, Story, akış, Keşfet ve diğer uygun reklam formatları kampanya amacına göre değerlendirilebilir.

Facebook reklam yönetimi ne demektir?

Facebook reklam yönetimi, kampanyaların işletme hedeflerine göre planlanması, hedeflenmesi, ölçülmesi ve optimize edilmesini kapsayan profesyonel reklam sürecidir.

Instagram reklam yönetimi neleri kapsar?

Instagram reklam yönetimi genel olarak hedef kitle, kreatif format, bütçe, dönüşüm takibi, retargeting, test ve performans optimizasyonu çalışmalarını kapsar.

Facebook ve Instagram reklamları aynı anda kullanılabilir mi?

Evet. İki platform aynı kampanya stratejisi içerisinde değerlendirilebilir ancak kreatif ve kullanıcı mesajları platforma göre farklılaştırılabilir.

Meta reklamlarında retargeting nedir?

Retargeting, daha önce web sitesini ziyaret etmiş veya markayla etkileşime geçmiş kullanıcıların yeniden reklamlarla hedeflenmesini ifade eder.

Meta Pixel nedir?

Meta Pixel, web sitesindeki belirli kullanıcı davranışlarının reklam performansıyla ilişkilendirilmesine yardımcı olan ölçüm araçlarından biridir.

Conversions API kullanmak zorunlu mu?

Her işletmenin teknik ihtiyacı aynı değildir. Kullanılıp kullanılmayacağı mevcut ölçüm altyapısına göre değerlendirilmelidir.

Instagram'da Reels mi Story mi daha iyi?

Bütün markalar için tek bir kazanan format yoktur. Gerçek kampanya verileri ve hedef kitle davranışları hangi formatın daha iyi performans verdiğini göstermelidir.

Reklam bütçesi ne kadar olmalı?

Tüm işletmelere uygulanabilecek tek bir rakam bulunmaz. Bütçe sektör, hedef, rekabet, coğrafya ve gerçek kampanya verilerine göre belirlenmelidir.

Facebook reklamlarında satış garantisi verilebilir mi?

Hayır. Ürün, fiyat, hedefleme, kreatif, web sitesi ve rekabet gibi birçok faktör performansı etkilediği için kesin satış garantisi doğru değildir.

Instagram reklamları yerel işletmeler için kullanılabilir mi?

Evet. İşletmenin gerçek hizmet bölgesine uygun lokasyon hedeflemeleriyle yerel kampanyalar oluşturulabilir.

Facebook ve Instagram reklamlarında kreatif ne kadar önemli?

Kreatif, kullanıcının reklamla ilk temas noktası olduğu için kampanya performansının önemli bileşenlerinden biridir.

Beğeni sayısı kampanya başarısını gösterir mi?

Tek başına göstermez. Kampanya amacı satış veya müşteri talebi ise gerçek dönüşümler çok daha anlamlı olabilir.

Erhan Tunçer'in ofisi nerede?

Erhan Tunçer'in ofisi Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak Via Flat Ofis 7/2/32, 06560 Yenimahalle / Ankara adresindedir.

Erhan Tunçer'e nasıl ulaşılır?

Facebook ve Instagram reklam yönetimi ile dijital pazarlama hizmetleri için 0 544 910 31 49 numaralı telefon üzerinden iletişim kurulabilir.

Erhan Tunçer yalnızca Ankara firmalarıyla mı çalışıyor?

Hayır. Dijital reklam hesapları uzaktan yönetilebildiği için Türkiye genelindeki işletmelerle çalışmalar gerçekleştirilebilir.

Dijital Pazarlama Uzmanı Erhan Tunçer ile Meta Reklamlarını Performans Kanalına Dönüştürmek

Facebook ve Instagram reklamlarında başarılı olmak için yalnızca reklam yayınlamak yeterli değildir.

Performans odaklı bir sistemde;

İş hedefi belirlenmeli

Müşteri yolculuğu anlaşılmalı

Doğru hedef kitle oluşturulmalı

Güçlü kreatifler hazırlanmalı

Retargeting planlanmalı

Dönüşüm ölçümü kurulmalı

Landing page kontrol edilmeli

A/B testleri yapılmalı

Bütçe gerçek sonuçlara göre yönetilmeli

dir.

Bu yaklaşım sosyal medya reklamlarını yalnızca erişim satın alınan bir kanal olmaktan çıkarıp ölçülebilir bir dijital pazarlama sistemine dönüştürebilir.

Dijital Pazarlama Uzmanı Erhan Tunçer, Facebook ve Instagram kampanyalarında reklam hesabının teknik yönetimini işletmenin pazarlama hedefleri, kullanıcı davranışı ve dönüşüm verileriyle birlikte ele alıyor.

Ankara Yenimahalle'deki ofisinden yürütülen ve Türkiye genelindeki işletmelere uygulanabilen çalışma modelinde temel amaç daha fazla reklam göstermek değil, doğru kullanıcılarla daha anlamlı temaslar oluşturmak ve reklam bütçesini gerçek performans verilerine göre geliştirmek.

Facebook ve Instagram'ın reklam araçları, algoritmaları ve kullanıcı davranışları zaman içerisinde değişmeye devam edebilir. Ancak başarılı dijital reklamcılığın temel yaklaşımı değişmez:

Kullanıcıyı anlamak, güçlü bir teklif sunmak, doğru ölçüm yapmak ve kampanyaları varsayımlarla değil gerçek verilerle geliştirmek.