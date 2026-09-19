Gazilerin, milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Turan, “Bu aziz vatan, bugün huzur ve güven içerisinde yaşadığımız topraklar; nice kahramanımızın fedakârlığı ve cesaretiyle bizlere emanet edilmiştir. Gazilerimizin ortaya koyduğu fedakârlık, milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır.” dedi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle anan Turan, hayatta olan gazilere ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve uzun ömür diledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)