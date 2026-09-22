12 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERİLDİ

30 Haziran–11 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen Yaz Spor Okulları, 4–16 yaş grubundaki katılımcıları sporla buluşturdu. Program kapsamında basketbol, voleybol, tenis, atletizm, okçuluk, taekwondo, karate, yüzme, cimnastik, buz pateni, güreş ve judo olmak üzere 12 farklı branşta eğitim verildi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Katılımcılar, tercih ettikleri bir branşta haftanın iki günü birer saat eğitim aldı. İlçe genelindeki 17 spor tesisinde gerçekleştirilen çalışmalar, alanında uzman 45 eğitmen eşliğinde yürütüldü.

KAPANIŞ HEYECANI BUZ ADASI’NDA YAŞANDI

Yaz Spor Okulları’nın kapanış töreni Zeytinburnu Buz Adası’nda gerçekleştirildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un da katıldığı programda çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Eğitimler boyunca çalışmalarını sürdüren öğrencilerin hazırladığı gösteriler, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Çocukların heyecanına velilerin de ortak olduğu tören, renkli görüntülere sahne oldu.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNE SPORLA DESTEK

Yaz Spor Okulları ile çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlanmasının yanı sıra takım ruhu, disiplin ve düzenli spor alışkanlığı kazanmaları hedeflendi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklara Zeytinburnu Belediyesi tarafından tişört ve şort da ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)