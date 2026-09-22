Hepsi 200 Lük banknot olmak üzere 180 Tır dolusu paramızı çalanlardan Borsa İstanbul üzerinden yaptıkları hırsızlıkların ülkeye verdiği zararın kim ödeyecek ?

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Çorbacıya, köfteciye, kebapçıya vergi dairesi memuru koyan Maliye Ve Hazine bakanı Mehmet Şimşek yapılan yanlışların yani Türkçe çevirisi ile borsa hırsızlığının farkındayız dedikten tam 10 veya 11 ay sonra müdahale etmelerinin sebebini açıklamalıdır.

Sadece 3-5 borsa şirket yöneticisinin tutuklanması ile bu iş geçiştirilemez.

Suistimal yapan veya göz yuman falan bakanın yakını, filan vekilin akrabası denilerek göz yumulmamalıdır.

Milyonlarca insan yarı aç yarı tok hayatta kalma mücadelesi veriyorken bazı imtiyazlı kişilerin yaptığı hırsızlığın bedelini halk ’a ödetmek doğru değildir.

Hükümet sert tedbirler koyarak çaldığınız parayı iade ederseniz cezanız hafifler aksi halde gün yüzü görezsiniz diyerek bütün mallarına hemen el koymalıdır.

Daha önce Ak Parti milletvekili. Zehra Taşkesenlioğlu’nun eski eşinin borsa da bir şekilde elde ettiği haram para ile Zehra Taşkesenlioğlu’nu dünyanın en zengin kişisi yapmış hiç bir şekilde bu mallarına el konulmamıştı.

Bir çok kişinin mallarına ve şirketlerine el koyan kamu otoritesi neden başta Taşkesenlioğlu ve Binali Yıldırım’ın oğlu’nun mallarına el konulmuyor ?

Hırsızlık yapanın, yolsuzluk yapanın arkası sağlam ise dokunmayalım mantığı kanun ve hukuk devletinde olabilir mi ?

Son yıllarda üretmeden,çalışmadan hayatın olağan akışına uygun olmayan şekilde zengin olan herkesin sahip oldukları varlıkların hesabını vermesi gerekir.

Bekleyip göreceğiz bakalım ne olacak bu işin sonu ?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)