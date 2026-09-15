Adaletin herkese eşit olmadığı, ve siyasetçilerin halktan çekinmesi gereken yerde halk siyasetçilerden çekiniyor ve korkuyorsa orada başta ekonomi olmak üzere hiçbir şey yolunda gitmez.

-Ak Parti’nin en yüksek oy aldığı ilçelerde bile Adalet’e güven diplerde sürünüyorsa,

-Anayasa Mahkemesi Ve Avrupa insan Hakları Mahkemesinin Defalarca serbest kalmalı dediği Demirtaş’ı 11 Senedir Zindan’ da tutarsanız

-Milletvekili seçildiği için AYM kararı gereği cezaevinde tahliye edilmesi gereken Barış Atay’ı serbest bırakmazsanız,

-Anayasa Mahkemesinin serbest kalmalı dediği Tayfun Kahraman’ı serbest bırakmazsanız,

-İmamoğlu ve Bağlantılı 500’den Fazla kişiye dava açarsanız,

İşi Gücü Yurtdışında olan TÜSİAD başkanına Yurtdışı yasağı getirirseniz,

-Dünya’nın En Büyük Yol, Tünel ve köprü şirketi olan MAKYOL şirketin sahibine İBB kreşleri için 4 Milyon 750 bin lira para gönderdiği için suç örgütüne yardım ettiği gerekçesi ile 56 ülkede şantiyesi olan bir iş insanına Yurtdışı yasağı getirirseniz

-Tavuk etinin fiyatı yükseldi diye tavukçulara denetim kayyımı atarsanız,

-Esnaf’a hırsız muamelesi yapıp kasasının başına vergi memuru koyarsanız,

-15 Milyon’ dan fazla emekli’ nin aldığı maaş Ağustos 2026 itibari ile 37.388 TL olan açlık sınırından daha aşağı maaş verirseniz,

-Türkiye’de 7 milyon ile 12 milyon arasında asgari ücretlinin aldığı 28.075 TL bir ev kirasına yetmiyorsa,

-Boşanma oranları zirveye çıkmışsa,

-Milyonlarca insan artık kırmızı eti kasap ve market vitrinlerinde görüyorsa,

-Toplumun % 75’i kendisini bir mağdur grubuna dahil görüyorsa,

-Dünya’nın 2 büyük otomotiv devi Çin’ li CHERY ve BYD’ nin Türkiye’de Fabrika kuracağız diye açıklama yaptıkları ve bir çok hükümet yetkilisinin müjde verdiği halde bu iki firma Türkiye’de neden fabrika kurmaktan vazgeçtiklerinin gerçek sebebini bu halk’ a anlatmazsanız,

-Üreten insanları yanlış politikalarınız ile cezalandırırsanız,……

VALLAHİ’DE BİLLAHİ’DE :

-Enflasyon Düşmez.

-Adalet’e güven artmaz.

-Halkın yüzü gülmez.

-insanınız mutlu olmaz.

-Üretim artmaz.

-Faiz düşmez, aksine ülke kaynaklarının yarıdan daha fazlası Faiz lobilerine gider.

-Bu yönetim anlayışı ile doğurganlık oranları artmaz.

-Hükümeti yönetenler halkın yaşadığı sorunlara köklü çözümler üretmek yerine en yakın rakiplerini engellemeye yönelirlerse,.

-3 Y (Yasaklar- Yoksulluk - Yolsuzluk) Hükümet 25 sene önce bu 3 Y ile mücadele edeceğim diyerek iktidar olmuştu.

Peki bugün 100 kişiye sorsak acaba % kaçı hükümet bu 3 Y’de başarı sağladı der ?

Hükümet her şeye polisiye tedbirler ile çözüm bulacağını düşünüyorsa yanlış yapıyordur.

Hükümet enflasyonun düşmesini istiyorsa Adalet’ e güveni yeniden üst seviyelere çıkarması şarttır.

Adalet bakanın veya hükümetin diğer üst düzey yöneticilerinin günde 5 kez Türkiye hukuk devletidir demeleri ile değil başta kendi ülkelerinin en üst mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi ve taraf oldukları Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin verdi kararları hoşlarına gitmezse de uygulamadıkları sürece kimse orada adalete güvenmez.

Ahmak demek aklını yeteri kadar kullanmamak demektir. Bu sözü ister içişleri bakanına söyleyin isterse yargı mensuplarına KARŞILIĞI 2 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS VE 4 YIL SİYASET YASAĞI OLAMZZZ.

Hiç ceza olmamalı savcılık makamı Kovuşturmaya yer yoktur kararı ile RED etmeliydi şikayeti.

Hadi bu olmadı talep yerel mahkemenin önüne gelir gelmez ilk celsede RED edip dava düşmeliydi.

Bu kadar basit bir söz için bir insana bu kadar ağır bir cezanın verilmesi kabul edilebilir değil.

Yargıtay’ın bunu RED etmesi gerektiğini düşünmekteyim. Eğer Yargıtay’ da bunu onarsa Muhalefetin sık sık değdi gibi FETÖ’den dolayı ihraç edilen binlerce savcı ve hakim yerine Ak Parti’nin içinde ne kadar avukat varsa hakim ve savcı yapılarak AKP’nin yargı kolları oluşturuldu sözleri toplum nezdinde karşılık bulmaz mı?

Yargıtay böyle ABSÜRD bir davayı onar ve İmamoğlu ilk cezasını bundan alırsa ve bunun tabi sonucu İBB’de başkanlık seçimine gidilirse TUZLA,ÇEKMEKÖY ve ŞİLE gibi hangi saiklerle Ak Partiye geçtiği şaibeli olan başkanlar ve aynı zamanda İBB Meclis üyesi olan bu tür kişilerin transferi ile İmamoğlu’nun en yakın Rakibi Murat Kurum’a attığı 1 milyon 2 bin küsür oy farkına rağmen İBB başkanı Ak Partili birisi seçilirse orada demokrasi ve adalet vardır denilebilir mi ?

İBB dahil İstanbul’un 39 İlçesi içinde nerede ise yarısının seçilmiş başkan tarafından yönetilmediği bir yerde 16 Milyon İstanbullu’ nun kaderi nasıl saf değiştirdikleri belli olmayan 3-5 meclis üyesinin karar vermesini bu şehirde 37 yıldır oy kullanan bir seçmen olarak benim rızam yoktur.

Benim seçtiğim insanlar yalan ve yanlış işler yapmışlarsa ki burası dünya bu tür işlerin olabilmesi mümkündür.

Henüz Dünya nüfusu 10-15 kişi işi iken bir peygamber yani Hz. Adem’in oğlu olan Habil kardeşi Kabili öldürdüğü bu dünyada her şey olabilir.

Yine diğer peygamber olan NUH aleyhiselam tam 950 sene peygamberlik yaptığı halde eşi ve bir oğlu iman etmeyerek inanmadı.

Üstüne üstlük eşi peygamber olan kocası NUH aleyhinde eşi olması sebebi ile elde ettiği kritik bilgilerini düşmanı olan müşriklere ileterek kocasını zorda bırakıyordu. Bunlar masal değil Kur’an da geçen bilgilerdir.

Kimse bize biz ne yapalım belediye yasasına göre meclis oylaması yapılması gerekiyor deyip biz seçmenleri aptal yerine kaymaya kalkmasın.

Bilindiği üzer Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u Feht ettiği zaman İlk Şehremini olarak (Belediye başkanı olarak atadı) o Günden 19 Mart 2025’e kadar tam 572 sene geçmiş.

Allah aşkına bu geçmiş 572 yıllık süre zarfında İmamoğlu’nun başına gelenler gibi bir olay başka İstanbul Belediye başkanın başına gelmiş mi ?

İmamoğlu’nun babası yargılanıyor, kendisi yargılanıyor, oğlu yargılanıyor,eşinin abisi kardeşi yargılanıyor.

Elbette şüphe ve şikayet varsa herkes yargılanabilir. İmamoğlu dahil yüzlerce kişi tutuklu yargılanıyor.

Yurt dışı yasağı, haftada bir gün imza şartı vs. Vs. ile Tutuksuz yargılama mümkün iken neden TUTUKLAMAYI bir ceza haline getirmenizi sorgulamayalım mı ?

İstanbul’un ve ülkenin yönetimi ile alakalı hayalleri olan ve ciddi bir semen desteği olan İmamoğlu’ na sana 1 milyar dolar vereceğiz yurt dışına kaç deseniz kaçar mı ?

Kaçsa rakipleri bayram etmez mi bir rakipten kurtulduk diye ?

CHP’li başkanlara karşı yapılan TUTUKLU yargılamalarda o kadar SAMİMİETSİZNİZ Kİ SİZE İNANMAK ÇOK ZOR.

Bakın size tek bir örnek vereyim Ankara ÇANKAYA belediye başkanı hakkında tutuklama kararı çıktığı zaman yurt dışında idi.

Belki de siyasi erk bilerek Çankaya belediye başkanı yurt dışında iken o gün tutuklama kararı çıkardı.

Başkan dönmeseydi bakın İmamoğlu’nu ve arkadaşlarını bu tür bir risklerden dolayı tutuklu yargılıyoruz diyeceklerdi.

ÇANKAYA Belediye başkanı programını yarıda keserek ülkeye geljp polise teslim oldu ve bu başkanı KAÇMA SÜPHESİ İLE TUTUKLADILAR VAYLI MINEY ! Düz mantık adam kaçsa zaten yurt dışında neden gelip teslim olsun. Ve siz bu başkanı kaçma şüphesi ile tutuklayıp Kırsehir de ki hapse gönderiyorsunuz ? Ankara hapis m yok ?

Tek amacınız var TUTUKLU süresi de birer ceza gibi olsun diye bir çabanın içinde olduğunuz bariz bir şekilde ortada.

Belediye yasası çıkarken İBB başkanı ve 15 İstanbul ilçe belediye başkanı görevden alınıp tutuklandığı zaman meclis üyesi başkanını kendi içinde seçsin diye çıkmamış.

O yasa binde bir az sayıda olay olur ise sunni bir çözüm olarak düşünülmüş bir çaredir.

31 Mart 2019’da İBB seçimini kazanamayan hükümet haklı bir gerekçe bulamadığı için İBB seçiminde bir şeyler oldu diyerek seçimi İPTAL ederek yeniden seçime gitti.

Madem ki ANKETLER Ak Parti’nin oyunu % 35 ve yakın rakibi Yeni Parti’yi % 18 gösteriyor.

O Halde neden İBB ve 39 ilçede seçim kararı alıp İstanbul’da tertemiz bir sayfa açmıyorsunuz ey Ak Parti yöneticileri ?

-Üç beş meclis üyesi transfer ederek ilçe belediyeleri rakibinizin elinde almanız ile adalet ‘e güven gelmez.

-Enflasyon düşmez.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI İLE YAŞANAN TARTIŞMADA ÇIKAN SONUÇ TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI ….

İki kez yargılama oluyor ve mahkemeler berat veriyor. Ancak 3.mahkeme ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmediyor.

Aynı olay aynı kişiler ilk iki mahkeme berat veriyor son mahkeme ise ceza neden ?

İBB’ davasında 1.5 yıldır cezaevinde tutuklu olan 51 kişi içinde bir çok kişi hakkında iddia edilen cezayı alsa bile hapis yattığı günün fazla olduğu halde tahliye edilmemesi anlaşılabilmiş değil.

Yüce denimiz ne zulme uğramayı, ne de zulmetmeyi tasvip etmiyor. Oysa şu an dünyada hak, hukuk adalet değil kimin gücü kime yetiyorsa onu eziyor.

Düşünsenize uluslararası hukuk olsa HAYDUT Trump gücüne güvenerek bir gece Venezuela devlet başkanı MADURO’ nun konutunu basıp başkanı ve eşini kaçırıp New York sokaklarında maymun gibi bir aracın kafesinde gezdir onuru ile oynayabilir Miydi ?

1 Mart 2024’de yapılan seçimde CHP adayı Ekrem İmamoğlu en yakın rakibi Ak Parti adayı Murat Kurum’a 1 milyon dan fazla oy farkı atarak % 51.14 ile 4 milyon 432 bin 862 oy aldığı halde sanki bir suç örgütünün evi basılıyormuş gibi Şafak operasyonu ile KONUTUNU başaranız dünyanın en büyük 2 otomotiv devi CHERY ve BYD Türkiye’de yatırım yapma kararı aldığı halde Trump’ın her gün devlet yönetimimizi methedip ne diyorsak yapıyorlar onunla çok iyi anlaşıyoruz derse ÇİN istihbaratı kendi firmalarına HOP der ve burada yatırım yapmaz.

Bu satırların yazarı olarak 37 yıldır İstanbul’da oy kullanan birisiyim. Seçme ve seçilme irademe 3/5 meclis üyesi karar vermez.

Ben onlara oy verirken başkanımı seçmesi için değil başkanımın uygun gördüğü şekilde beraber bana hizmet etmeleri için oy verdim.

Ak Parti Güç bende ben ne dersem olur mantığından acilen vaz geçmedir.

Gerçek güç ve kudret sahibi ancak Allah’tır.

“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nahl 16/90)

İstanbul Times - Hüseyin ÇETİNER - 15 Eylül 2026