Kulüp Başkanı Mustafa Atma Gazetemize şunları söyledi " 27 Ekim 2024 Pazar günü Zeytinburnu Belediyesinin bu sene 15.kez düzenlemiş olduğu Uluslararsı Cumhuriyet koşusunda Erkek takımımız şampiyon, kadın Takımımız ise 2 ci oldu. Kulübümüz 27 ay önce kuruldu.
Bu 27 Ayda 27 Takım kupası alarak kulüp muzemize kattı.Kulübümüz 50 üyesi 90 lisanlı sporcusu ile hem altyapı 08 gurubu hem de büyük takımla Türkiye'nin en iyi ATLETiZM Spor kulüpleri arasında yerini aldi.Bu başarımızdan sonra efsane Milli Atlet Mehmet Terzi kulübümüzü ziyaret ederek yöneticilerimiz ile sohbet ederek tecrübelerini arkadaşlarmıza aktardı " şeklinde konuştu.
Biz de İstanbul Atleizim Spor Kulübü başkanı Mustafa Atma ve yönetimini bu başarılarından dolayı kutluyoruz.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner