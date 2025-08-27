EKREM İMAMOĞLU VE YOL ARKADAŞLARI ASLA DURMAYACAKLAR VE GERİ ADIM ATMAYACAKLAR

Bir çocuk mutluysa, Ekrem İmamoğlu mutlu. Bir çocuk gülüyorsa, Ekrem İmamoğlu mutlu. Bir çocuk annesinin yanına gittiğinde, ‘Anne, ben bugün kreşte veya Metro İstanbul'da eğlendim ya da eğitim aldım,’ diyorsa, işte Ekrem İmamoğlu'na bu dünyada verilecek en güzel hediye bu.

Esenler - İstanbul

HALKIMIZ İÇİN, ÇOCUKLARIMIZ İÇİN, CUMHURİYETİMİZİN AYDINLIK GELECEĞİ İÇİN DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Halkımız için, çocuklarımız için, Cumhuriyetimizin aydınlık geleceği için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları, asla durmayacaklar ve geri adım atmayacaklar. Hiçbir engel bizi yolumuzdan döndüremeyecek,” dedi.

İBB BAŞKANVEKİLİ ASLAN: BİR ÇOCUK MUTLUYSA, EKREM İMAMOĞLU MUTLU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul’un bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Yaz Okulu öğrencileri mezun oldu. Yaz boyunca programa katılan 403 öğrenciye, Esenler’deki İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

403 MİNİK ÖĞRENCİ MEZUNİYET SERTİFİKALARINI ALDI

Mezun öğrencilerin Metro İstanbul Çocuk Korusu dersinde öğrendiği şarkıları hep bir ağızdan seslendirmesiyle renklenen sertifika töreninde; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Soy ve Metro İstanbul Genel Müdürü Özhan Şenol birer konuşma yaptı.

ASLAN: “EKREM BAŞKANIMIZIN VİZYONUYLA ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Sertifika töreni öncesinde konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Sizlere, hukuksuzca Silivri zindanında tutulan Ekrem Başkanımızın selam ve sevgilerini getirdim. Ekrem Başkanımız, bugün fiziken burada olamasa da aklı, fikri ve kalbi burada. Aklı ve kalbi, çok sevdiği İstanbul’un çocuklarında ve sizlerde. Çocuklarımızın da sevgisini kalbinde hissettiğine eminim. Biz de hep birlikte buradan güçlü alkışlarımızla hep beraber Ekrem Başkanımıza selam gönderelim,” dedi. “Tüm çocuklarımızın eşit koşullarda, aynı sevgi ve ilgiyle büyüyüp serpilebilmelerini sağlamak, yöneticiler olarak bizim en büyük görevimizdir,” diyen Aslan, “Ekrem Başkanımız, göreve geldiği günden bugüne kadar, bu amaç için çalıştı, mücadele etti. İstanbul’un dört bir yanında okuyan, düşünen, sağlıklı, güvende ve mutlu bir nesil yaratmak umudunu filizlendirdi. Çocuklarımız için kütüphaneler, ders atölyeleri, spor alanları, kreşler, yurtlar, burslar, süt destekleri hayata geçirdi. Bugün Ekrem Başkanımızın vizyonuyla, biz de tüm imkanlarımızla ailelerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya devam ediyoruz ve Ekrem İmamoğlu'nun yürüdüğü bu yolda, çocukların hizmetinde olacağımızı tekrar buradan belirtmek istiyorum,” ifadelerini kullandı.

“İŞTE EKREM İMAMOĞLU'NA BU DÜNYADA VERİLECEK EN GÜZEL HEDİYE BU”

“Bir çocuğun hayatına dokunmak, geleceğe dokunmaktır, bunu biliyoruz,” diyen Aslan, özetle şunları söyledi:

“Metro İstanbul Yaz Okulu’muz ile son dört yıldır yaz tatillerini çocuklarımız için bir öğrenme ve keşif mevsimine dönüştürüyoruz. Bu dört yılda, 1.400’ün üzerinde çocuk ve ebeveynleri ile bir araya geldik. Yaz okulumuz, İstanbul’un kıymetli çocuklarının vakitlerini öğrenerek, eğlenerek ve kaliteli geçirmelerini sağlıyor. Her yaz yüzlerce çocuğumuz, burada bilim atölyelerinde deneyler yapıyorlar, spor için ter döküyorlar, sanatla kendini ifade etmenin en güzel yollarını öğreniyorlar.

Genel Müdürlüğümüzün Esenler'de olması, Genel Müdürümüzün vizyonuyla beraber buluşunca, Esenler'de çevresi de bu fırsatlardan yararlanıyor. İnşallah diğer genel müdürlerimiz de bulundukları ilçelerde bu imkanları çocuklarımıza ve ailelerimize sağlar. Bizim en büyük mutluluğumuz gülümsemelere şahit olmak. Bir çocuk mutluysa, Ekrem İmamoğlu mutlu. Bir çocuk gülüyorsa, Ekrem İmamoğlu mutlu.

Bir çocuk annesinin yanına gittiğinde, ‘Anne, ben bugün kreşte veya Metro İstanbul'da eğlendim ya da eğitim aldım,’ diyorsa, işte Ekrem İmamoğlu'na bu dünyada verilecek en güzel hediye bu.”

“CUMHURİYETİN EN BÜYÜK MİRASI SİZSİNİZ”

“Onların yanında öğrenen, üreten anne babaların, velilerin yüzünde güller açıyor. Bizim en büyük mutluluğumuz, bu gülümsemelere şahit olmaktır. Ailelerimizden aldığımız hayır dualarından güç alarak hizmetlerimize devam ediyoruz.

Bu yıl, yaz okulumuzdan mezun olan 403 çocuğumuz sertifika alıyor. Aldıkları yalnızca sertifika değil, onlar aynı zamanda cesaret, özgüven, hayat boyu unutulmayacak deneyimler ile buradan ayrılıyorlar. Sevgili çocuklar hem bir baba olarak hem de Cumhuriyetimizin fırsat eşitliğiyle okumuş bir çocuk olarak söylüyorum: Sizler, bizim gururumuzsunuz.

Cumhuriyetin en büyük mirası sizsiniz. Hayallerinizi sakın küçümsemeyin. Asla unutmayın; ülkemizin geleceği sizin gözlerinizde parlıyor. Hem kendi adıma hem Ekrem İmamoğlu adına size söz veriyorum: Halkımız için, çocuklarımız için, Cumhuriyetimizin aydınlık geleceği için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları, asla durmayacaklar ve geri adım atmayacaklar. Hiçbir engel bizi yolumuzdan döndüremeyecek.”

YAZ OKULUNDA YOK YOK

Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Özhan Şenol’un verdiği bilgilere göre; Metro İstanbul’un bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Yaz Okulu programı, bu yıl 1 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

7-9 ve 10-12 yaş gruplarına yönelik 2’şer haftalık 4 dönemden oluşan programda, çocuklar; bilim deney atölyesi, robotik kodlama, aikido, atletizm, karikatür ve çizgi roman, origami, M-Çiftçi, Metro İstanbul Çocuk Korosu, Metro Öğreniyorum, geri dönüşüm atölyesi, yangın bilinçlendirme eğitimi, badminton, voleybol, basketbol, Bilim Otobüsü, çocuk hakları ve akran ilişkileri eğitimlerine katıldı.

Ebeveynler için ise, toprak saksı atölyesi, ebru atölyesi, yüz yogası, yangın bilinçlendirme eğitimlerinin yanı sıra aile içi iletişime katkı sağlamayı amaçlayan seminerler düzenlendi.

4 YILDA 1.438 ÇOCUĞA ULAŞILDI

Bu yıl düzenlenen etkinliğe, 19 ilçeden öğrenci katıldı. 64 eğitmen, 23 farklı etkinlikte öğrencilere, toplam 280 saat eğitim verdi. Metro İstanbul Yaz Okulu’nda 4 yılda, toplam 1.438 çocuk ve ebeveyni bir araya geldi. Yaz Okulu etkinliğinin ardından çocuklara, sertifikaları ile birlikte yeni okul dönemi için destek paketleri içeren hediyeler verildi. Çocukların çeşitli spor ve sanat etkinliklerini deneyimlemeleri, raylı sistemlere ilgi duymalarını teşvik edecek şekilde farklı İBB birimleri ve iştirak şirketleri ile birlikte yürütüldü:

• Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü ile Bilim Otobüsü aracılığıyla bilim atölyeleri

• İstanbul İtfaiyesi ile yangın güvenliği eğitimi

• Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile akran ilişkileri

• Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile çocuk hakları eğitimi

• Enstitü İstanbul İSMEK ile güvenli internet ve sağlıklı beslenme seminerleri

• İSTAÇ ile geri dönüşüm atölyeleri gerçekleştirildi.

