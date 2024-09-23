ESENYURTLU ÇOCUKLAR SÜNNET ŞÖLENİNDE DOYASIYA EĞLENDİ

Esenyurt Belediyesinin temmuz ayında maddi durumu elverişsiz olan bin 600 çocuk için gerçekleştirdiği toplu sünnet organizasyonunun ardından sünnet şöleni düzenlendi. Sünnet heyecanı yaşayan minikler ve aileleri Eski Belediye Bahçesi’nde düzenlenen şölende güzel bir gün geçirdi. Şölende sihirbaz, jonglör, palyaço ve yüz boyama etkinliklerinin ardından kostüm karakter ve bando takımı eşliğinde hep birlikte dans eden binlerce çocuk, kurulan şişme oyun alanında gönüllerince eğlendi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Şölene katılan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, organizasyon öncesi sünnet kıyafetlerinin hediye edildiği çocuklara şapka ve asalarını da verdi. Ardından çocuklara pamuk şeker ve mısır ikramında bulunan Başkan Özer, günün anısına miniklerle fotoğraf çekilerek, ailelerle halayda buluştu.

“Bin 600 çocuğumuzu sünnet ettirdik”

Sünnet organizasyonunun sosyal belediyecilik alanında yürüttükleri önemli çalışmalardan biri olduğunu söyleyen Başkan Özer, “Çok güzel bir tablo var. Her biri bir gül, bir çiçek gibi açmış. Biz bir aileyiz. Aile olmanın gerekleri var: Acı günde, tatlı günde, sevinçte, kederde ortak olabilmek. Dolayısıyla ben sizin içinizden çıkmış sizin seçtiğiniz bir kişi olarak bu aileyi koruyup kollamak ve onların sorularını çözmekle görevliyim.

Bana böyle bir görev verildi. Ben de bu görevinize layık olabilmek için gece gündüz demeden arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. Esenyurt güzel bir ilçe, iyi bir ilçe. Bundan sonra Esenyurt'u hak ettiği yere getirebilmek, 21. yüzyılın parlayan yıldızı yapabilmek için hedefler koyduk.

Bu hedeflerimizden bir tanesi de sosyal belediyecilik. Esenyurt’u sosyal belediyeciliğin kalbi haline getireceğiz. Geldiğimiz günden beri sosyal belediyeciliğin altını doldurmak için projeler geliştirdik, uygulamalar yaptık. İşte bugün gördüğünüz bu şölen bu sosyal belediyeciliğin adımlarından bir tanesi. Bin 600 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Hayırlı uğurlu olsun.

Kirveleri olarak sünnet olan bu güzel çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Onların gelecekte kendilerine, ailelerine ve ülkemize hayırlı evlatlar olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Sosyal devletin boşluğunu belediye olarak dolduruyoruz”

Çocukların sadece sünnet işlemleriyle değil eğitim hayatlarında da yanlarında olduklarını belirten Başkan Özer şöyle devam etti: “Sünnet işin birinci aşaması ardından eğitimleri var.

O konuda da elimizden geleni yapıyoruz. On binlerce çocuğumuza kırtasiye malzemesi ve okul çantası hediye ettik. Beslenme çantası dağıttık, evlerimize ayni ve nakdi yardımlar yaptık.

Sosyal devletin boşluğunu biz belediye olarak doldurmak istiyoruz. O nedenle bu sene 1.600 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Gelecek sene bunun iki katı, üç katı artırarak devam edeceğiz. Burayı hep şenlik alanına çevireceğiz. Gelecekte bu çocuklarımız belediye başkanı, milletvekili, bakan, hakim ya da mühendis olacak. Biz de destek vereceğiz.

Biz kimsesizlerin kimsesi olan bir anlayışın temsilcileriyiz. Bunu da yapıyoruz. Sesi çıkmayanların sesi olmaya kararlıyız. Ailelerimize el uzatıyoruz. Esenyurt'ta kimseyi ayırmıyoruz. İnşallah hep beraber mutlu olacağız. İnsanların bundan sonra gururla ben Esenyurtluyum diyebileceği bir Esenyurt yaratacağız.”

“Bizim için çok güzel bir etkinlik oldu”

Etkinlikten çok memnun kaldığını ifade eden Filiz Kerimoğlu, “Bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Sünnet döneminde de çok yardımcı oldular. Etkinlikte harika hem çocuklar hem bizim için çok güzel bir ortam olmuş. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Sünnet olan Muhammet Ali Gündoğdu ise şöyle konuştu: “Çok eğlendim. Burada hoplayıp zıpladım. Bütün oyuncaklarla oynadım. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)