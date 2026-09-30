Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM), insansız hava aracı teknolojilerine ilgi duyan gençleri İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi’nde buluşturuyor. Sivil havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli İHA pilotlarının yetişmesine katkı sunmayı amaçlayan program, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilmiş İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner -Zeytinburnu - İstanbul

Teorik Bilgiden Uçuş Uygulamalarına 32 Saatlik Eğitim

Toplam 32 saat sürecek program; 26 saat teorik eğitim, 2 saat uygulamalı eğitim ve 4 saat uçuş eğitiminden oluşacak. Gençler, havacılık kuralları, uçuş dinamiği ve prensipleri, meteoroloji, hava trafik kontrol usulleri, uçuş operasyonu ve kumanda sistemleri gibi konularda bilgi edinecek.

Uygulamalı derslerde kontrol, bakım ve onarım işlemleri ele alınırken uçuş eğitiminde kalkış ve iniş, yatay ve dikey hareketler, uçuş modları ve acil durum uygulamaları üzerinde çalışılacak. Katılımcıların, İHA pilotlarının yasal sorumluluklarını öğrenmeleri ve güvenli uçuş için gerekli temel bilgi ve becerileri kazanmaları hedefleniyor.

İki Grupta Toplam 40 Gence Eğitim

Her biri 20 kişiden oluşan iki grupta toplam 40 gencin katılacağı eğitimler, cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Birinci grup 10.00–13.00, ikinci grup ise 13.30–16.30 saatleri arasında eğitim alacak. Eğitimin başlangıç ve bitiş tarihleri başvuruların ardından katılımcılara bildirilecek.

Programa başvuracak gençlerin Zeytinburnu’nda ikamet etmesi, 15 yaşını doldurmuş ve 15–25 yaş aralığında olması, ayrıca eğitime katılmasına engel bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor. Başvuruların kontenjanı aşması durumunda mülakat yapılacak; yeterli başvuru bulunmayan gruplar açılmayacak.

Başarılı Katılımcılara Sertifika ve Pilot Ehliyeti

Tam devam zorunluluğu bulunan programda, eğitim sonunda yapılacak sınavı başarıyla geçen katılımcılara Eğitim Sertifikası, SHGM Onaylı Ticari Pilot Ehliyeti ve Telsizle Haberleşme Belgesi verilecek.

18 yaşından küçük katılımcıların sertifika için gerekli noter işlemlerini velileriyle birlikte yürütmesi gerekiyor. Programa başvuran gençlerin Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi üyelikleri de gerçekleştirilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)