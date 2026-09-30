Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen “Gençlerle Baş Başa” programı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Başkan Ömer Arısoy, yeni dönemin ilk söyleşisinde Adile Mermerci Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelecek.

İstanbul Times Haber Merkezi

Öğrencilerin doğrudan soru sorabildiği buluşmalarda Başkan Arısoy, gençlerin düşüncelerini ve beklentilerini dinleyerek onlarla sohbet ediyor.

Gençlerle Baş Başa programı kapsamında bu eğitim öğretim yılında Zeytinburnu’ndaki toplam 22 farklı okulda söyleşi düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)