2026 Çanakkale Doğa Ve Tarih Kış Gençlik Kampı Başvuruları Başladı

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM) tarafından duyurulan kamp programında; akıl ve zekâ oyunları, seminerler, konser, el sanatları, atıcılık, drama, beceri ve oyun etkinlikleri yer alacak. “Başarı öğrencilerimizden, tatil bizden” mottosuyla hazırlanan kampın ilk kafilesi 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hareket edecek.

Başvuru Şartları

Kampa Başvurmak İsteyen Öğrencilerde Şu Şartlar Aranıyor:

• Zeytinburnu’nda ikamet ediyor veya okuyor olmak

• Lise hazırlık, 9, 10, 11 veya 12. sınıf öğrencisi olmak

• 2025–2026 eğitim öğretim yılı 1. döneminde tüm derslerden başarılı olup dönem sonu not ortalaması 60 ve üzeri olmak

• Son 3 yıldır düzenlenen Kış Gençlik Kampı’na katılmamış olmak

• Kamp etkinliklerine katılmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

• Katılımcı seçiminde 1. dönem sonu not ortalaması baz alınacak

Katılım detayları ve belge teslimi

• Her kamp dönemi 3 gece 4 gün sürecek.

• Her grup için 80 asil + 40 yedek olmak üzere toplam 120 başvuru alınacak.

• Kampa hak kazanan öğrencilerin karne/e-Okul çıktısını kamp tarihinden en geç 7 gün önce Gençlik Merkezi’ne elden teslim etmesi gerekiyor.

• 18 yaş altı katılımcılar için Muvafakatname ve Taahhütname, 18 yaş üstü katılımcılar için Taahhütname formu isteniyor.

• Eksik/yanlış beyan veya belgeleri zamanında teslim etmeme durumunda başvuru geçersiz sayılacak ve yedek listeden atama yapılacak.

Kafile tarihleri

• 1. Kafile (Erkek): 17–20 Ocak 2026 | Liste: 16 Ocak | Son başvuru: 15 Ocak

• 2. Kafile (Erkek): 21–24 Ocak 2026 | Liste: 20 Ocak | Son başvuru: 19 Ocak

• 3. Kafile (Kız): 25–28 Ocak 2026 | Liste: 24 Ocak | Son başvuru: 23 Ocak

• 4. Kafile (Kız): 29 Ocak–1 Şubat 2026 | Liste: 28 Ocak | Son başvuru: 27 Ocak

Başvuru yapılması halinde Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi üyeliği gerçekleşecek.

Başvuru sayfası:

https://zeybim.zeytinburnu.bel.tr/2026-kis-kampi

Not: Kış kampına başvurmak/katılmak, 2026 Yaz Gençlik Kampı’na katılmaya engel değil.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)