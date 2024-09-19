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Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi 2024 – 2025 Kültür Sanat Sezonu’na 25 farklı branştan oluşan kurslarla giriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Bağlama, çömlek, diksiyon, ebru, fotoğraf, gitar, halk oyunları, hüsn-i hat, kalemişi, kaligrafi, keman, kemençe, minyatür, ney, Osmanlı Türkçesi, piyano, rölyef, şan, temel resim, tezhip, tiyatro, ud, yağlı boya, yan flüt ve yazarlık dallarında verilecek olan kursların tamamı Zeytinburnu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunuluyor. 5 Ekim 2024 tarihine kadar kayıtların devam edeceği kurslara, 15 yaşından büyük herkes, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nden ya da www.zeytinburnukultursanat.com adresinden çevrimiçi olarak başvurabiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)