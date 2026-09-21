ALAYLARLA YIKILDI, HALAYLARLA YENİDEN HAYAT BULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımıyla düzenlenen törende, Merkezefendi’de kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 524 konutun kura ve anahtar teslimi gerçekleştirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu- İstanbul

524 AİLE YENİ YUVASINA KAVUŞTU

Anahtarlarını teslim alan hak sahipleri, Bakan Murat Kurum ve Başkan Ömer Arısoy ile birlikte davul-zurna eşliğinde halay çekerek yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Dönüşümün başlangıcında eski binaların yıkımı sırasında yaşanan coşku, projenin tamamlanmasıyla birlikte anahtar teslim törenine de taşındı.

“İETT BLOKLARI MESELESİ ARTIK TARİHE KARIŞIYOR”

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, projenin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Benim için huzurlu, mutlu ve gururlu bir an. Allah’a sonsuz şükürler olsun. Bu tabloyu görmek için hepimiz el birliğiyle çalıştık ve iş nihayete erdi. Muhtemelen ‘İETT Blokları’ tabirini son kez burada kullanıyorum. Çünkü bu törenle birlikte İETT Blokları meselesi tarihe karışacak.”

“KOMŞULARIMIZIN UZLAŞMA GAYRETİNE GÜVENDİK”

Arısoy, 2019 yılında bölge sakinleriyle gerçekleştirdiği toplantıda dönüşüm için söz verdiğini hatırlatarak süreci şöyle anlattı:

“Zeytinburnu’na hizmet etmeye talip olduğumuzda burada bir evde toplantı yaptık ve hemşehrilerime söz verdim. Meseleyi biliyordum. Zeytinburnu Belediyesi’nden sonra TOKİ’de görev yaptığım dönemde de buranın nasıl çözülebileceğine ilişkin bir fikrim vardı. Ankara’dan yeniden yuvasına dönmüş bir hemşehriniz olarak bu meseleyi çözebileceğime inanıyordum.”

Konuyu Bakan Murat Kurum’a ilettiğini belirten Arısoy, “İki teknik adam olarak meseleyi anlatmamız 15 dakika bile sürmedi. Sayın Bakanımız da söz verdi. Seçimler sonuçlanmadan, adaylık sürecimiz devam ederken İETT Blokları’nı kapsayan plan düzenlemesi belediyemize ulaştı. Biz kendimize, Bakanımıza ve komşularımızın uzlaşma gayretine güvendik; işin arkasında durduk.” ifadelerini kullandı.

“TAHLİYE OLMAK ZOR İŞTİR”

Dönüşüm sürecinde eleştiri ve tepkilerle karşılaştıklarını dile getiren Başkan Arısoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok eleştiri ve tepki aldık. Herkese hakkımız helal olsun; bunlar normaldir. Evden tahliye olmak zor iştir. Bugün hemşehrilerimiz buraya döndüler ve yeni yuvalarına yerleştiler. Allah’a sonsuz şükürler olsun. 2000 yılında başlayan bir kentsel dönüşüm projesinin mutlu sonu için hepimiz bir aradayız.”

1.118 KONUT İÇİN DAHA KURA ÇEKİLDİ

Törende Zeytinburnu’ndaki 524 konutun anahtar tesliminin yanı sıra Maltepe Esenkent İETT Blokları’ndaki 453 konut ile Gaziosmanpaşa Yıldıztabya 6B Bölgesi’ndeki 665 konutun da kuraları çekildi.

TOKİ’DEN YÜZDE 25 İNDİRİM MÜJDESİ

Programda ayrıca TOKİ’den konut veya iş yeri satın alan ve ödemeleri devam eden 228 bin vatandaşı ilgilendiren indirim kampanyası da duyuruldu. Kampanya kapsamında 22 Eylül–19 Ekim 2026 tarihleri arasında borcunun tamamını peşin olarak kapatan vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)