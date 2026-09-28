Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’nin (ZEYGEM) düzenlediği keşif gezilerinde yüzlerce genç, İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarını uzman rehberler eşliğinde tanıma fırsatını elde ediyor. Gençlerin kültür ve tarih birikimiyle güçlü bir bağ kurmasını amaçlayan İstanbul Gezileri programının 03 Ekim Cumartesi günü Eyüp Sultan Bölgesi (Erkek öğrenciler) gezisiyle başlıyor.

GENÇ KÂŞİFLER GEZEREK ÖĞRENECEKLER

Haziran ayına kadar devam edecek ve 14 farklı tur programından oluşan İstanbul Gezilerinde; Eyüp Sultan Gezisi, Taksim Gezisi, Ayvansaray & Balat & Fener Gezisi,Zeyrek & Fatih Gezisi, Evliya Çelebi’nin İstanbul’u Gezisi, Harbiye & Nişantaşı & Maçka Gezisi, Şehzadebaşı & Vefa & Süleymaniye Gezisi, Topkapı Sarayı & Ayasofya Camii Gezisi, Dolmabahçe Sarayı & Beşiktaş Gezisi, Karaköy & Galata Gezisi, Maslak Kasrı & Yıldız Gezisi, Üsküdar & Harem Gezisi, Mimar Sinan Eserleri Gezisi, Beykoz Gezisi tarihi ve kültürel zenginlikleri konusunda uzman rehber

Tarihçi-Yazar Dr. İbrahim Akkurt ve eğitmenler tarafından genç kâşiflere aktarılacak.

ZEYGEM tarafından organize edilen İstanbul Gezileri’ne 14 -25 yaş aralığındaki Zeytinburnu’nda okuyan ve ikamet eden tüm gençler ücretsiz olarak katılabiliyorlar. Geziye katılmak isteyen gençlerin www.zeygem.org.tr üzerinden başvurması yeterli oluyor.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)