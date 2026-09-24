ZEYTİNBURNU KAYMAKAMI, BELEDİYE BAŞKANI VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇOK SAYIDA KİŞİ SÖNMEZOĞLU AİLESİNİ ACILI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI…

Merhum Abdulkadir Sönmezoğlu’nun taziyesi p Millet Camisi taziye evinde yapıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

Taziyeye Zeytinburnu kaymakamı Dr. Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya, MHP bir önceki dönem ilçe başkanı Habip Kapıcıoğlu, Ak Parti Zeytinburnu ve İBB meclis üyesi hukukçu Muhammed Kaynar. Selvispor kulübü başkanı Kadir Ünver, MHP Meclis üyesi Suna Düzenli, Ak Parti Meclis Üyesi İş insanı Abdulkerim Turdi (Harabati), Dünya Türkmenler Birlik Vakfı başkanı Beşir Atabey,iş insanı Vahdet Çakıroğlu, Özcan Özkul, Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner, eski Zeytinburnu Belediye başkan yardımcısı İlyaz Saka, başta olmak üzere çok sayıda seçkin kişi katıldı.

Çok sayıda imam hatibin okuduğu Kur’an-ı kerim tilaveti merhumun ruhuna hediye edildi.

İstanbul Times Gazetesi ve Tv olarak merhum Abdulkadir Sönmezoğlu’na Allah’tan rahmet oğlu Mustafa Sönmezoğlu başta olmak üzere geride kalan yakınlarına sabır ve baş sağlığı dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)