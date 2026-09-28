Sürekli halkın içinde olan Anahtar Parti Zeytinburnu İlçe başkanı Doğan Akdeniz ve yönetim El emeği sergisinde 139 stantta ürünlerini sergileyen stant sahipleri ile sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Samimi ve keyifli sohbetlerin gerçekleştiği ; esnafın ve emekçi kadınların talep, beklenti ve sorunlarını dinleme fırsatı bulan Akdeniz beğendiği ürünleri satın alarak karınca kararınca destek oldu.

İlçe başkanı Doğan Akdeniz yaptıkları konuşmada kadınların özellikle etkinliğin 5 günle sınırlı kalmayıp daha uzun bir süreye yayılması yönündeki beklentilerini dinlediklerini söyledi..

Akdeniz, Emek veren, üreten ve alın teriyle aile ekonomisine katkı sunan tüm kadınlarımıza ve esnaflarımıza bereketli kazançlar diliyoruz. Şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)