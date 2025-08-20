Zeytinburnu Belediyesi, gençlere yönelik eğitim desteklerini her geçen yıl geliştirerek sürdürüyor. İlçedeki tüm 8. ve 12. sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak sağlanan bu hizmetle gençlerin akademik başarılarının artması hedefleniyor.

DİJİTAL EĞİTİM SETİ’NDE NELER VAR ?

16 farklı yayınevi, 400.000’den fazla soru, canlı dershane, denemeler, konu tarama testleri, 4000 adet ödev, soru çözüm videoları, konu anlatım videoları gibi birçok imkân sunan çevrimiçi eğitim platformu erişimi sağlanıyor. Bu sayede öğrenciler istedikleri zaman ve mekânda çalışmalarını takip edebiliyor, sınav hazırlık süreçlerini, ödevlerini daha planlı ve verimli şekilde planlayabiliyor.

LGS-YKS Dijital Eğitim Seti Başvuru Şartları ise şöyle: Zeytinburnu’nda ikamet etmek veya okuyor olmak, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı içerisinde aktif öğrenci olmak, 8.sınıf ve 12. sınıfta örgün eğitim alıyor olmak (Akşam lisesi veya açık öğretim lisesi başvuruları dikkate alınmayacaktır), Öğrenci belgesi E-Devlet üzerinden barkodlu olarak indirilip PDF formatında sisteme yüklenmesi (Okuldan alınan imzalı belgeler geçerli kabul edilmemektedir). Başvuruların daha hızlı ve doğru değerlendirilebilmesi için belgelerin tercihen PDF formatında olması gerekmektedir.

Başvuru şartlarını taşıyan ve başvurusunu tamamlayan öğrenciler kendilerine SMS yoluyla gelecek olan şifre ve kullanıcı ismini dijital eğitim platformuna girdikten sonra çevrimiçi olarak anında eğitimlere başlayabiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)