FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU NAMI DİĞER KUVVACI İSTANBULLU KARA FATMA GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Dini, dili, ırkı , rengini düşünmeden zulme uğrayan kim olursa olsun gücümün yettiği, dilimin döndüğü kadar doğruyu ve hakkı her zaman haykırdım.

7 Ekim 2023’den bu yana da zalim İsrail’in Hamas’ın saldırısını bahane ederek Filistin’in bir şehri olan Gazze’yi yerle bir ederek yüzbinlerce masum sivili en acımasız kitle imha silahları ile hunharca katledildi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İşin garibi İsrail anlaşma yaptığı halde öldürmekten bir türlü vazgeçmeyerek istediği zaman Gazze başta olmak üzere Filistin’in bir çok şehrinde masum insanları öldürmeyi kendisinden hak görmeyi kabul etmek mümkün değil.

Ben kendi adıma hiç bir zaman İsrail’in zulmüne rıza göstermedim ve göstermeyeceğim. Zalim’e zalim demeye devam edeceğim”.

BEN TOPLU EYLEMLERDEN DAHA ÇOK BİREYSEL EYLEMLERİM İLE ÖN PLANDAYIM …

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu Namı diğer Kuvvacı İstanbullu Kara Fatma sözlerine şu şekilde devam etti ” Yaşamam boyunca zalimin karşısında mazlumun yanında oldum. Gazze konusunda Hamas Katil Netanyahu’ya fırsat ve bahane vermişse de İsrail terör devleti mazlum Filistin halkına 1915’den 1948’e kadar tam 33 yıl İngiliz ordusu saflarında kurduğu terör örgütleri ile Filistin halkına sistematik bir devlet terörü uyguladı.

1948’den bugüne kadar 78 yıldır da kendi terör devleti ile Filistin halkına yaşam hakkı tanımayarak her gün açık bir cezaevi ortamı yaşattıkları ortamları her gün büyük kısıtlamalara rağmen televizyonlarda görüyoruz.

Netanyahu ve suç ortakları Hamas ile dolaylı anlaşma yaptıkları halde her gün bu sözlerini çiğneyerek yeni suçlara imza atmaktan çekinmiyorlar.

Ey Netanyahu ve suç ortakları hiçbir Hiç bir zulüm sonsuz kadar baki kalmaz.

Kendi evenizde rahat ve huzurlu yaşamak isterseniz komşunuza zulüm etmeyeceksiniz.

Her kese zulmederek rahat yaşayacağınızı düşünmeniz dünya siyasetini iyi okumadığınızın bir resmidir.

Bakınız son 3 yıldır canlı yayınlarda yaptığınız katliamlar ve soykırımlardan dolayı dünyanın bir çok yerinde yaşayan museviler’ e sert tepkiler ve protestolar sizin eserinizdir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)