Okulların yaz tatiline girmesiyle Zeytinburnu Belediyesi’nin gelenekselleşen okul bakım çalışmaları bu yıl da devam etti.

Buna göre ilçedeki 16 okulda iç cephe, 5 okulda dış cephe boya çalışmaları yapıldı.

Ayrıca 75. Yıl Ortaokulu’nda aydınlatma, sıhhi tesisat bakım onarım çalışmaları, kapı ve pencere tamiratları yapıldı. TOKİ Seyitnizam Şehit Semih Balaban İmam Hatip Ortaokulu’nun da ekiplerce sınıf kapıları ve doğramaların bakım onarımları gerçekleştirildi. Doktor Reşit Galip İlkokulu’nda ise sınıf kapıları ve sınıf pencereleri elden geçirildi.

Tüm bu çalışmalar ilçede eğitim gören öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemine yenilenmiş ve bakımlı okullarda başlaması için Zeytinburnu Belediyesi personelleri tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)