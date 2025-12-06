-Zafer Partili Aslan: ‘Atık lobisi kazanırken Türk milleti kanser oluyor’

Zafer Partisi Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Esmaül Hüsna Aslan, Eurostat’ın açıkladığı 2024 atık ticareti raporunu değerlendirerek Türkiye’nin maruz bırakıldığı çevresel tehlikeyi sert sözlerle gündeme taşıdı.

Türkiye’nin Küresel Plastik Anlaşması’nı gecikmeden imzalaması gerektiğini söyleyen Aslan, “Ekolojik bir işgal hareketiyle karşı karşıyayız. Atık lobisi kazanırken Türk milleti kanser oluyor” ifadelerini kullandı.

AB'nin resmi istatistik kurumu Eurostat, 2024 yılında ihraç edilen 31 milyon 625 bin 131 ton atığın en fazla Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı. Türkiye, AB üyesi olmayan ülkelerden oluşan listede aralarında Birleşik Krallık, İsviçre, Ukrayna, ABD, Pakistan, Hindistan, Japonya, Çin, Rusya gibi ülkelerin yanı sıra az gelişmiş ülkelerin de bulunduğu 213 ülke arasında en fazla atık ihraç edilen ülke oldu.

Eurostat’ın 10 yıllık veri setine göre Türkiye, yalnızca 2015’te Çin’in gerisinde kaldı, onun dışındaki her yılda AB atıklarının en çok yönlendirildiği ülke oldu.

“TÜRKİYE’NİN TOPRAKLARI SİSTEMATİK OLARAK KİRLETİLİYOR”

Konuya ilişkin açıklama yapan Zafer Partili Esmaül Hüsna Aslan, “Dünya bize vize vermiyor ama çöplerini vizesiz gönderiyor. Türkiye, uluslararası atık pazarının çöp sahasına dönüştürülmüştür.

Karşımızda ekonomik bir model değil, ülkeyi yavaş yavaş öldürme planı var” diye konuştu. “Türkiye’nin topraklarını sistematik biçimde kirleten bir dış ticaret rejimiyle mücadele edeceğiz” diyen Aslan, atıkların yalnızca plastikten ibaret olmadığını hatırlatarak “Bu atıkların önemli kısmı toksik içerikli.

Gıda zincirine karışıyor, yer altı sularına sızıyor, soluduğumuz havayı kirletiyor. Halk sağlığı açıkça tehlike altında” ifadelerini kullandı.

“EKOLOJİK İŞGAL HAREKETİ”

Zafer Partisi Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Esmaül Hüsna Aslan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Her yıl milyonlarca ton atık ülkeye giriyor; ama tek bir bakan, tek bir şirket, tek bir kamu görevlisi yargı önüne çıkarılmıyor. Bu sessizlik siyasi bir tercihtir. Atık lobisi kazanırken vatandaş kanser oluyor. AB’den gelen toplam yük hesaplandığında, Türkiye’ye her gün ortalama 450 kamyon atık girdiği ortaya çıkıyor. Bu resmen ekolojik bir işgal hareketidir. Bu ülkenin toprağını çöple dolduran yönetim, geleceğini yaşanmaz hale getiriyor. Atık ticaretini sürdüren her imza, çocuklarımızın geleceğinden çalınmış bir yıldır.

“TÜRKİYE, KÜRESEL PLASTİK ANLAŞMASI’NI İMZALAMALI”

Zafer Partisi olarak uyarıyoruz, plastik ve karışık atık ithalatı derhal durdurulmalıdır. Kısmi yasaklar değil, tam yasak olmalıdır. Türkiye, Küresel Plastik Anlaşması’nı gecikmeden imzalamalıdır. Atık ithalatı yapan firmaların lisansları yeniden incelenmeli, denetimler bağımsız yapılmalıdır.

Türkiye’ye bırakılmış atık sahaları tespit edilip temizleme seferberliği başlatılmalıdır. Yasadışı atık ticareti ve yakma faaliyetleri için ağır cezai yaptırımlar uygulanmalıdır. Atıkta ‘enerji’ ve ‘geri dönüşüm’ bahanesiyle yürütülen kirlilik düzeni sona erdirilmelidir. Türkiye’ye yönelen bu kirli ticaretle mücadele etmeyen siyaset, milletin değil lobi sermayesinin hizmetindedir. Zafer Partisi olarak bu ihanete geçit vermeyeceğiz”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)