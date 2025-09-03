İşte Meclis Üyesi İş İnsanı Abdulkerim Turdi Harabati’ nin Meclis Konuşması

Çok değerli meclis başkanım, kıymetli meclis üyelerim, basınımızın güzide temsilcileri ve sevgili Zeytinburnu'lu hemşehrilerim.

Malumunuz idrak edeceğimiz bu gece 3 Eylül Çarşamba gecesi yani Rabiülevvel ayinin 12. gecesi kainatın efendisi Allahın habibi peygamberlerin sonuncusu Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vesellemin doğduğu gece olan Mevlüt Kandilidir.

Resulü Ekrem doğduğunda;

- O anda şeytan, hayâtında hiç olmadıgı kadar büyük bir çığlık koparmıştır.

* Semâve Vâdisi'ni su basmıştır.

* Kisrâ'nin sarayından 14 sütun yıkılmıştır.

* Iranl’ıların, tapınaklarında bin yıldan beri hiç sönmeden yanan ateşleri sönmüştür.

Kusursuz şahsiyetiyle, yüksek ahlakıyla ve emin olunan kişi sıfatıyla o zamandan ta kıyamete kadar insanlığa ve biz müslümanlara rol model ve ulu önder olmuş ve olmaya devam edecektir.

Bu gece münasebetiyle İslam aleminin ve tüm inanan vatandaşlarımızın Mevlüt Kandilini en içten dileklerimle kutluyor ve hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Şeklinde konuşan Harabati’nin konuşması canlı yayında yayınlandı.

