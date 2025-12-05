AKDEM Sosyal Hizmet Birimi’nin 2008’den bu yana yaşlı ve dezavantajlı bireylerin toplumsal yaşamdan kopmadan, sağlıklı ve kendi kendine yetebilen bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerini amaçlayan yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen kulüp; yaşam kalitesini artırmayı, aktif yaşlanmayı teşvik etmeyi ve sosyal izolasyonu azaltmayı önceleyen bir içerikle planlanıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

8–10 Oturumluk Gruplarla, Düzenli ve Kapsayıcı Bir Akış

Program, 60 yaş ve üzerindeki Zeytinburnu sakinlerine yönelik olarak, belirli periyotlarla oluşturulan farklı katılımcı gruplarıyla yürütülüyor. 8–10 oturum sonunda grup çalışmaları tamamlanırken yeni katılımcılar da sürece dahil ediliyor.

Atölyelerden Gezilere, Egzersizden Sağlıklı Beslenmeye

Kulüp kapsamında katılımcıların hayatın her alanında desteklenmesi hedeflenirken; taş/tuval boyama, ebru, mandala, takı tasarımı, panç, örgü, mum ve kokulu taş yapımı gibi sanatsal-hobi atölyelerinin yanı sıra çiçek-bitki dikimi, geziler, masa/kutu oyunları, spor egzersizleri, bisiklet turu ve sağlıklı beslenme atölyeleri gibi çok yönlü etkinlikler düzenleniyor.

110 Kişi Faydalandı, Program Haftalık Olarak Devam Ediyor

Aktif Yaşlanma Kulübü’nün gördüğü yoğun ilgiyle programın hafta hafta düzenli olarak yürütüldüğü, bugüne kadar 110 kişinin kulüp faaliyetlerinden faydalandığı belirtildi. Katılımcı geri bildirimleri ise kulübün sosyal etkileşim, psikolojik iyilik hâli ve fiziksel aktivite alanlarında önemli katkılar sunduğunu gösteriyor.

AKDEM, sürdürülebilir ve nitelikli çalışmalarla yaş almış bireylerin toplumla bağlarını güçlendirmeye ve aktif yaşlanmayı desteklemeye devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)