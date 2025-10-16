Etkinlikte yaptığı konuşmada, sivil toplum çalışmalarında uzun soluklu ve sürdürülebilir olmanın önemine vurgu yapan Bülent Turan, Türk Dünyası Mimar ve Mühendisler Birliği’nin 106 yaşına basmasının bu anlamda kıymetli ve eşine az rastlanır bir kazanım oldunun altını çizdi.

Daha önce TDMM ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle daha önce “Kıbrıs Şehrengizi” adlı bir projeye de imza attıklarını ifade eden Turan, proje çıktılarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek gelecekte de benzeri sosyal projelerde birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

Konuşmasında, haftasonu KKTC’de gerçekleşecek seçimlere de vurgu yapan Bülent Turan, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Meclisi’nin aldığı “iki devletli çözüm” kararla ilgili olarak da “Kıbrıs bize tarihin bir emaneti. Kıbrıs tabir-i caizse bu milletin kaderi. Kıbrıs'ta, iki devletli çözüm için Cumhuriyet Meclisi çok kıymetli bir karar aldı. Gönül isterdi ki oy birliğiyle olsun ama oy çokluğuyla da olsa bu kararın Kıbrıs siyasal tarihinde, Kıbrıs'ın bağımsızlık mücadelesinde çok özel bir yeri olacak.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda Bülent Turan’a, Türk Dünyası’na hizmetleri dolayısıyla

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı İlyas Demirci tarafından “Bilgelik Asası” takdim edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)