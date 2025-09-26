Zeytinburnu Belediyesi tarafından kadınların el emeğini değerlendirmek, aracı olmadan üreticiden tüketiciye ulaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen El Emeği Günleri, bu yıl da 25-28 Eylül 2025 tarihleri arasında 15 Temmuz Meydanı’nda başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

ZEYBİM üzerinden yapılan 136 başvuru arasından seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 120 kadın üreticiye stant kullanım hakkı tanındı. Katılımcıların 40’ı ise ilk kez programa dahil olan, el emeğini meydanda sergileme heyecanını yaşayan kadınlardan oluşuyor.

Meydanda kurulan stantlarda giyimden takıya, el sanatlarından örgüye, nakıştan ev tekstiline, bebek ve çocuk ürünlerinden amigurumiye kadar pek çok kategoride el emeği göz nuru ürünler yerini aldı. Dört gün boyunca meydan, kadınların üretim gücünü ve emeğinin değerini yansıtan renkli bir pazara dönüştü.

Açılış konuşmasını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy “Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz El Emeği Günleri Zeytinburnu için alışılmış sayılır. Bu yıl rakam olarak daha gelişmiş durumdayız. Zeytinburnu’nda 120 kadınımızın evde ürettiği ürünlerini aracısız olarak el değiştirdiği, ürünlerin değerlendirileceği bir alanı açıyoruz.

Pazar akşamına kadar açık kalacak. Emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşekkürün büyüğü 120 stantta el emeği göz nuru ürünlerini sergileyen çok kıymetli Zeytinburnulu Hemşehrilerimize…

Bu güzel açılışı şereflendiren TBMM Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanımefendi olmak üzere çok kıymetli milletvekillerimize, Kadın Kolları İstanbul İl Başkanımıza, İlçe Başkanımıza, Kaymakamımıza, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanımıza siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Zeytinburnu’muza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Programa katılan AK Parti İstanbul milletvekili Özlem Zengin “Bugün tüm AK Parti milletvekilleri İstanbul’a dağıldılar. Bir süre evvel bütün Türkiye’yi dolaştık. Final programı olarak da Zeytinburnu’ndayız. Ne mutlu bana ki tevafuk böyle bir açılış denk geldi. Biz kadın kolları olarak kadınların emeği bizim için fevkalade kıymetli.

Bu tarz çalışmaların birkaç fonksiyonu var bence en önemli fonksiyon geleneksel sanatların yaşamasını sağlıyor. Bu öğrenme süreci fevkalade dostluklara sebebiyet veriyor. Aileye de maddi bir katkı sağlanmış oluyor. Sadece başarı değil bu işle uğraşan kadınlar bir yer açarak asli bir iş sahibi oluyorlar. Bu sebeple Sayın Başkanımıza yapılan bu çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak adına böylesine bir organizasyon planladığı için teşekkür ediyorum. Şimdi Grup Başkanvekili bir taraftan da kendi partilerinin başkanlarına vekalet ediyorlar o yüzden Cumhurbaşkanımızın tarzıyla ya Allah Bismillah hayırlı uğurlu olsun” diyerek açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)