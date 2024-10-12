Zeytinburnu Kültür Sanat, 2024 -2025 sezonu açılış töreni yapıldı.

Sezon açılışı konserinde, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu dinleyicilere müzik ziyafeti verdi. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği etkinliğe Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy da katıldı. Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Arısoy, “Yeni bir kültür sanat mevsimi daha başlıyor. Zeytinburnu Kültür Sanat’ın açıldığı 2009 yılından beri adım adım bir kültür sanat mahfiline dönüşmesini, her gün biraz daha çoğalmasını, tanınmasını, faaliyetlerin çeşitliliğinin artmasını hem ilgi hem coşkuyla izliyorum.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetier -Zeytinburnu - İstanbul

Sergi salonlarımızda Türkiye’den ve dünyadan saygın, değerli 112 sanatçının sergisi düzenlendi bu zamana kadar. Bugün açılışını yaptığımız değerli Mehmed Özçay’ın “O Ağaç” sergisi de burada yaptığımız sergileri ne kadar önemsediğimizin göstergesidir.

Sanat dünyamızın bu ilham verici ustasına, sanatı ve varlığıyla bizi şereflendirdiği için bilhassa teşekkür ederim. Sözlerime son verirken kültür sanat sezonumuzu açtığımız bu güzel günde davetimize icabet ettiğiniz için öncelikle sizlere; faaliyetlerimizde emeği geçen kültür sanat insanlarına ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

ZKS, DEVLET TİYATROSU SAHNESİ HİZMETİ VERMEYE DEVAM EDECEK

Zeytinbunu Kültür Sanat, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bir Devlet Tiyatrosu sahnesi olarak hizmet vermeye devam edecek.

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu ve İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından her ay iki konser verilmeye devam edecek.

AÇILDIĞI GÜNDEN BU YANA ZEYTİNBURNU KÜLTÜR SANAT’TA;



1290 seminer ve söyleşi, 485 sinema gösterimi, 1175 tiyatro gösterimi, 18 sempozyum, 329 özel etkinlik, 402 konser düzenlendi.

Tüm bu etkinliklere bugüne kadar 1 milyon 190 bin 248 kişi katıldı.

Yine açıldığı günden bu yana resimden, müziğin çeşitli branşlarına, yazarlıktan, halk oyunlarına, hat sanatından, ebruya, minyatüre, tezhibe her yıl ortalama 25 branşta kültür sanat kursu verildi. Bu kurslardan toplam 14.313 kişi sertifika alarak mezun oldu.

HATTAT MEHMED ÖZÇAY, “O AĞAÇ” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİYLE ZEYTİNBURNU’NDA!

Daha önce kendi alanında birçok önemli esere imza atan ve beğeni toplayan Hattat Mehmed Özçay bu kez bir fotoğraf sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Özçay’ın tek bir ağaca odaklanarak ve onda derinleşerek ortaya koyduğu “O Ağaç” adlı sergisi,30 Kasım’a kadar Zeytinburnu Kültür Sanat’ta ziyaret edilebilecek.

EKİM AYINDA ZEYTİNBURNU KÜLTÜR SANAT’TA NELER VAR?

Her sezon olduğu gibi bu sezon da Zeytinburnu Kültür Sanat, birbirinden kıymetli isimleri ağırlayacak. Ekim ayından itibaren, birçok özel ve önemli etkinlik Zeytinburnu Kültür Sanat’ta gerçekleşecek. Ekim ayı kataloğuna Zeytinburnu Kültür Sanat’ın web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.zeytinburnukultursanat.com/