KUVVACI İSTANBULU KARA FATMA 45 SENEDİR GAZİLERİN YANINDA

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu namı diğer İstanbullu Kuvvacı Kara Fatma'nın babası Mehmet Sadık bey Milli Mücadele yıllarında Sirkeci PTT'sinde çaycı olarak çalışırken PTT'den Ankara'ya haber gönderilen gizli telgraf odasına bilgileri ulaştıran kişi olduğunu kızı Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu bir röportajında Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner'e bu durumu ifade etmişti.

İstanbul Times Haber Merkezi- Mehmet Osmanoğlu - Zeytinburnu - İstanbul

Zeytinburnu Atatürk Anıtına Çelen sununu yapılmadan önce sunucu Zeytinburnu Milli Eğitim Şube müdürü Mehmet Sena Hasanoğlu günün anlam ve önemine yaptığı konuşmadan sonra Çelenkler sunuldu.

Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasından sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zeytinburnu temsilcisi Kıbrıs Gazisi Ali İhsan Yılmaz Çok manalı bir konuşma yararak Toprağımız, ezanımız ve bayrağımız için bugünde olsa canımızı seve seve feda ederiz dedi.

CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Taceddin Akdağ ile Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mustafa Yalçınkaya'nın törende yan yana durması ve çelenklerin de yan yana gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Tören Mülki idare amirleri ve gazilerin hatıra fotoğrafı çekmesi ile son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)