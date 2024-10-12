SARIYER BELEDİYESİ’NİN 2025 YILI MALİ BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Sarıyer Belediye Meclisinin 2024 yılı Ekim ayı toplantısının 2 bileşimi 11 Ekim günü belediye hizmet binasında bulunan meclis salonunda gerçekleşti. Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıda 2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı mecliste görüşülerek oylandı. Mecliste bulunan CHP, AK Parti ve MHP Meclis Üyeleri’nin konuşmalarının ardından, oylamaya sunulan bütçe ve performans programı oy çokluğuyla kabul edildi. Sarıyer Belediyesi’nin 2025, 2026, 2027 yılları için hazırlanan tahmini gider bütçesi tablosunda şu an herhangi bir faiz borcu olmayan belediyenin sonraki üç yıl içinde faiz borcu yapmayacağı ifade edildi.

“BÜTÇEMİZİN HER KURUŞUNU KOMŞULARIMIZA HİZMET İÇİN KULLANACAĞIZ”

Mecliste dile getirlen görüş ve önerilerin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, oylamanın ardından yaptığı konuşmasında, “Her kuruşunu Sarıyerli komşularımıza hizmet üretmek amacıyla kullanılacağımız belediyemizin 2025 yılı bütçesi ve performans programına destek veren, eleştiren ve daha iyi olması için katkı sunan tüm parti gruplarına teşekkür ediyorum. Bütçenin hazırlık aşamasında emeği geçen tüm personellerimize, birim müdürlerimize, başkan yardımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak;İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)