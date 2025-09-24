Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’nin (ZEYGEM) düzenlediği keşif gezilerinde yüzlerce genç, İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarını uzman rehberler eşliğinde tanıma fırsatını elde ediyor. Gençlerin kültür ve tarih birikimiyle güçlü bir bağ kurmasını amaçlayan İstanbul Gezileri programının 04 Ekim Cumartesi günü Eyüp Sultan Bölgesi (Kız öğrenciler) gezisiyle başlıyor.

GENÇ KÂŞİFLER GEZEREK ÖĞRENECEKLER

Haziran ayına kadar devam edecek ve 15 farklı tur programından oluşan İstanbul Gezilerinde; Eyüp Sultan Gezisi, Karaköy & Galata Gezisi, Ayvansaray & Balat & Fener Gezisi, Taksim Gezisi, Evliya Çelebi’nin İstanbul’u Gezisi, Zeyrek & Fatih Gezisi, Şehzadebaşı & Vefa & Süleymaniye Gezisi, Harbiye & Nişantaşı & Maçka Gezisi, Maslak Kasrı & Yıldız Gezisi, Topkapı Sarayı & Ayasofya Camii Gezisi, Dolmabahçe Sarayı & Beşiktaş Gezisi, Üsküdar & Harem Gezisi, Mimar Sinan Eserleri Gezisi, Beykoz Gezisi, Boğaz Turu Gezisi tarihi ve kültürel zenginlikleri konusunda uzman rehber

Tarihçi-Yazar İbrahim Akkurt ve eğitmenler tarafından genç kâşiflere aktarılacak.

ZEYGEM tarafından organize edilen İstanbul Gezileri’ne 14 -25 yaş aralığındaki Zeytinburnu’nda okuyan ve ikamet eden tüm gençler ücretsiz olarak katılabiliyorlar. Geziye katılmak isteyen gençlerin www.zeygem.org.tr üzerinden başvurması yeterli oluyor.

