Kontenjan ve Seçim Süreci

Her atölye grubu 20 kişiyle sınırlı olacak. Başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde mülakat yapılacak; yeterli başvuru olmayan gruplar ise açılmayacak. Katılım ücretsizdir ve başvuru yapanların Gençlik Merkezi üyeliği oluşturulacaktır.

Eğitim Takvimi ve Başlangıç

Sekiz hafta sürecek atölye 02 Aralık 2025 Salı günü başlayacak. Hafta içi 1. grup dersleri Salı–Perşembe 16.00–19.00 saatlerinde; hafta sonu 2. grup dersleri Cumartesi 10.00–13.00 ve 14.00–17.00 arasında yapılacak.

Programın Amacı

Atölye; gençlere 3B tasarım yapma, 3B yazıcıları etkin biçimde kullanma ve prototip üretme becerisi kazandırmayı hedefliyor. Tasarımsal düşünceyi geliştirmek, üretim odaklı yaklaşımı teşvik etmek ve 3B teknolojilerle problemlere yenilikçi çözümler üretmek amaçlanıyor.

Müfredatın Ana Başlıkları (8 Hafta)

3B üretimin tarihçesi; 3B yazıcı teknolojileri; filament tabanlı yazıcıların yapısı ve baskı süreci; üretim parametrelerinin kullanım alanları; yerçekimsiz ortamda tarama teknolojisi; 3B tasarım programı kullanımı; 3B baskı alma uygulamaları (2 hafta).

Beklenen Kazanımlar

Katılımcılar bilgisayar destekli 2B çizim yapabilecek; 3B programlarda katı/yüzey modelleme, montaj ve teknik resim alma süreçlerini uygulayabilecek; tasarladıkları modellerin 3B yazıcıdan çıktısını alabilecek.

Başvuru

Başvurular 20 Kasım 2025’e kadar devam edecek. Detaylar ve kayıt Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi üzerinden takip edilebilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)