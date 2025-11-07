SERKAN ADANIR HİÇ HAK ETMEDİĞİ BİR ŞEKİLDE HEM 47 GÜN HAPİS YATTI HEMDE KAGVA İLE HİÇ ALAKASI OLMAYAN KENDİ ŞAHSİ KANALI OLAN KANAL DÜNYA’YA ERİŞİM YASAĞI GETİRİLDİ…

İstanbul Times Gazetesi ve İstanbul Times Tv ‘nin Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner Serkan Adanır’ a ulaşarak süreç hakkında bilgi aldı.

SERKAN BEY KANALINIZIN KAPANMASINDAN SONRA BİR ÇOK KİŞİ NEDEN KAPATILDI SORUSUNUN CEVABINI ARADI KANALINIZ NE İÇİN KAPANDI ?

“Öncelikle bir çok kişinin sokak röportajı işine başlamalarında sizin İstanbul Times Tv Özel YouTube kanalının 18 sene önce başladığı siyasi sokak röportajlarınızda ilham aldıklarını söyleyerek konuşmama başlamak isterim.

Yargının bizim gibi Youtube kanallarına erişim yasağı getirme kolaycılığına kaçacağı yerde neden ulusal kanallara halkın sorunlarına yer vermek yerine ya siyasi otoriteyi övme yada yermeye yer verdiklerini irdelemeli.

Kanallara siz A veya B Partinin kanalı olacağınız yerde halkın kanalı olun. Doğru bir yaklaşım ile halkın sorunlarına eğilin tavsiyesinde bulunsa daha iyi bir işe imza atarsınız demesi daha iyi olurdu.

Sokak’ta caddede mahallede çarşıda pazarda vatandaş ne konuşuyorsa bizim sokak röportajlarında o konuşuluyor.

Bize erişim yasağı getirmekle sorun çözülüyorsa getirin ama bu sorun çözmez sadece halkın sesini keser olay budur.

Büyük Bir aliminde dediği gibide gözünü kapatan sadece kendisine karanlık eder.

Ben bu kanalın 180 milyon kez izlenmesini ve 135 bin abone edinmesine kadar canım çıktı. Şimdi bir yargı mensubu senin kanalını kapattım.10 yıllık emeğini çöpe attım diyebiliyor.

Benim hakkımda tutuklama kararı veren ve 47 gün cezaevinde yatmama sebep olan hakim kanalımın erişime kapanmasına da karar vermiş.

Ben medya üzerine konulan bu baskıyı fazla buluyorum. Hatamız eksiğimiz var ise söylesinler gidermezsek sonra kanalımızı kapatsınlar.

Aslında kanalımızı kapatırken bize ceza vermiyorlar. Bizi takip eden ve izleyen milyonlarca kişinin haber alma özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz bu kabul edilebilir değil.

Bize konuşu rahatlayan milyonlarca insana bir nevi terapi gibi de bir hizmet veriyoruz. Hükümete veya muhalefete kızan bir çok kişi sesini duyurduğu için sakin olabiliyor. Bize ödül verilmesi gerekirken erişim yasağı getirmenin ne millete ne de devlete faydası yoktur.

Gerekli itirazlarımızı yaptık kısa sürede kanalımızın erişim yasağının kaldırılmasını istiyorum şekline konuşan Kanal Dünya İmtiyaz sahibi Serken Adanır bizler basın kartına başvuru yaparken youtube kanalarını muhatap almayan yasalarımız iş ceza vermeye geldiği zaman basın yasasını sonuna kadar bize uyguluyorlar. Bu da bir çifte standarttır diye Adanır herkesi kendilerine destek olmaya davet etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)