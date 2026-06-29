TARİHİ ERİKLİBABA YERLEŞKESİNDE YAPILAN MATAM ANMASINDA 1346 SENE SONRADA OLSA HÜZÜN VE ACI VARDI … YOĞUN KALIM DİKKAT ÇEKTİ ...

Zeytinburnu kaymakamı Dr. Adem Uslu, Anahtar Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi ve il başkanı danışmanı Asuman Sula Durmuşoğlu,Bağımsız Türkiye Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı Fahri Erdem, Zeytinburnu Emniyet müdürü Ömer Ünver, Gökalp Mahale Muhtarı Tülay Gençtürk , Beştelsiz Mahalle Muhtarı Bekir Yavuz, Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı Suat Sarıkaya,başta olmak üzere çok sayıda STK başkanı ve vatandaş aşure ve birlik lokması programına katıldı.

ERİKLİBABA EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI CEMEVİ BAŞKANI DURSUN AYDOĞDU GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ…

“Bundan 1346 yıl önce Yezid’in gözü dönmüş menfaatperest askerleri tarafından Hz. Hüseyin ve 72 yakınını sudan mahrum bırakmak dahil bin türlü eziyet ile şehit ettiler.

Biz bugün Zeytinburnu’nda 1346 sene sonra bu katliamın acısını, hüznünü unutmayıp acı ve elem ile hatırlayıp şehitlerimizi rahmetle yad ediyor ve Yezidi lanetliyoruz.

Bugün matem günümüz. Burada Kerbela şehitleri başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Başta Zeytinburnu kaymakamımız olmak üzere bizi yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza şükranlarımızı arz ediyorum” şeklinde konuştui.

Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu ise şunları söyledi ”Zeytinburnı ilçemiz İstanbul’un 39 ilçesi içinde suç oranları bakımında 28. Sırada inşallah Eriklibaba gibi sivil toplum kuruluşlarımızın yaptığı ve yapacağı çalışmalar ile ilçemizi hep beraber daha iyi hallere getireceğiz. Dursun başkan ve arkadaşlarına yaptıkları Kültür ve Eğitim çalışmalarından dolayı teşekkür ederim’ dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)