1957 YILINDA İLÇE OLAN ZEYTİNBURU NE YAZIK Kİ ARADAN GEÇEN 49 YILDA İYİ BİR ŞEHİR PLANI VE SAĞLIKLI BİR ŞEHİRLEŞME SÜRECİ YAŞAYAMADI CHP ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANDAYI ŞEHİR PLANCISI ONUR SOYTÜRK KAZANIRSA BU KÖTÜ TALİH TERSİNE DÖNEBİLİR…

İstanbul Times Tv,Zeytinköy Tv ve diğer yayın mecralarımızda yayınlanmak üzere,Yenidoğan,Gökalp ,Nuripaşa,Sümer,Yeşiltepe, Beştelsiz,Çırpıcı, Telsiz,Merkezefedi,Velifendi ve Beştelsiz mahallerinde birebir seçmen ile yaptığımız sokak röportajlarında seçmen’e sorduğumuz “Zeytinburnu ilçe seçiminde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz?” sorumuza hemen hemen bütün mahallerde CHP Zeytinburnu belediye başkan adayı şehir Plancısı Onur Soytürk diyenlerin oranı her yerde biricini olarak çıktı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Bilenler bilir biz 16 yıldır siyasi sokak röportajlarını başlatan ilk kanal olarak hiç ir zaman zorlam olarak bir partinin adayı ön plana çıksın diğeri geride kalsın düşüncesinden hareket etmedik. Henüz seçime 2 hafta var sokak röportajlarımızın doğruluğunda şüphe edenler var ise ye kendileri gelip gözlemci olabilirler yada bir noter ile anlaşıp ondan destek alabileceklerini söylüyoruz.

Hiçbir zaman 180 bin’e yakın seçmeni olan Zeytinburnu’nda her mahallede 70 ile 100 kişi arasında seçmene sorduğumuz anket soruna verilen cevapların bilimsel bir anket sonucu olmadığını da her zaman halkımıza ifade ettik. Ancak bu tür kamuoyu yoklamalarının bir ön fikir verebileceğini her zaman söylediğimiz gibi 31 Mart 2024 Zeytinburnu yerel yönetim seçimlerinin şu an üç siyasi parti belediye başkan arasında geçtiğini vurguluyoruz.

Ak Parti Adayı mevcut belediye başkanı AV.Ömer Arısoy,CHP Adayı Şehir Plancısı Onur Soytürk Ve Yeniden Refah Partisi adayı Gökhan Kasap. Tabi kimin seçimde kazanacağına Zeytinburnu seçmeni karar verecek.

Bazılarının sanki bugünden bir adayın kazandığı diğerlerin kaybettiği bir havanın ilçede görülmediğini binlerce seçmen ile röportaj yapan bir yayın gruu olarak var olduğunu söyleyemeyiz.

İktidar partisi adayının elbette bazı avantajları vardır ama bunun yanında dezavantajları da olduğunu söylemek mümkün. Hayat pahalılığı başta olmak üzere bir çok seçmen hükümete kızdığı için oyunu en güçlü adaydan yana kullanıp iktidara kaybettirmek için bir tercih içinde olduğunu söylüyorlar.

ONUR SOYTÜRK :GENÇ,DİNAMİK,SAMİMİ,İÇTEN,BİLGİLİ VE HALKI DEĞETLERİ İLE BARIŞIK OLMASINDAN DOLAYI ZEYTİNBURNU HALKININ GÖNLÜNÜ KAZANDI...

CHP Zeytinburnu Belediye Başkan adayı şehir plancısı Onur Soytürk’ün adaylığı 13 Şubat 2024’de açıklanır açıklanmaz hemen siyasi çalışmalarına başladı. Halka yalan söylemek suçtur düsturundan hareket eden Soytürk hiçbir zaman doğru olmayan bir bilgi ile halka seslenmedi.

Bazen yakınlarının siz artık bir siyasetçisiniz her şeyi bu kadar açık net ve berrak bir şekilde konuşmazsanız daha iyi olma mı çıkışlarına ise hayır Zeytinburnu halkımıza doğru olmayan hiçbir söz söylemeyeceğiz diyerek yalan yanlış bir hikaye uydurmaya gerek yok diyerek halkımız beni tanıdıkça gördükçe sevecek ve oyunu bana verecek ve bizde burada seçimi kazanacağız diyerek dur durak bilmeden gece gündüz seçmen ile iç içe siyasi çalışmalarını sürdürüyor.

Kim ne derse dersin ilk etap’da CHP Belediye başkan adayı Onur Soytürk’ün halka karşı dürüst olması belki bazılarınca bir dezavantaj olarak gürülebilir ancak halkımız kendisine karşı dürüst olan adayı sever ve poy verir.

Zeytinburnu halkı Onur Soytürk’ü sevdi ve tanıdıkça daha da çok sevecektir. Onur Soytürk duayen kurucu Bağcılar belediye başkanı Feyzullah Kıyıklık’ın dediği gibi ilçe belediye başkanlarının iki tane temel görevi vardır.

Bunlardan ilki kendi ilçe halkı ile olan ilişkileri,diğeri de İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ile olan ilişkileri derdi.

Onur başkan bir ayda ilçe halkı ile ciddi bir bağ kurdu ve kendisini sevdirdi. Zaten İBB balkanı ile de uzu yıllardır yakın çalıştı. Soytürk’ün başkan seçilmesi halinde İBB’nin kendi yerlerine Zeytinburnu halkının yararına yapacağı yatırımlar halkın hayatını kolaylaştıracaktır.

Onur Soytürk Yaptığı bir çök seçmen ziyaretinde Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e yaptığı açıklamada Zeytinburnu seçmeninin kendisine oy vererek 25 yıldır destek verdiği Ak Parti adaylarına size 25 yıl yani çeyrek asır imkan verdik.

Bugüne kadar yaptığınız çalışmalar için teşekkür ederiz.Cumhuriyetimizin 101 yılında bu seferde CHP adayına destek verip onu başkan yapalım diyeceğinden eminim şekkinde açkılamalarda bulundu.

31 Mart 2024 tarihinde yerel yöneticilerimizi seçeceğimiz bu seçimin sağlık içinde yapılmasını temenni ederken bütün adaylara başarılar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)