Gültepe Veteriner Kliniği, Kağıthane'nin en kapsamlı ve en donanımlı veteriner kliniklerinden biridir. 10 yıldır evcil hayvan sahiplerine ve dostlarına en yüksek standartlarda veteriner hizmetleri sunarak 10. yılını doldurmuştur.

A’dan Z’ye Kapsamlı Hizmet

Gültepe Veteriner Kliniği, rutin sağlık kontrollerinden acil müdahalelere, aşılamadan diş sağlığına, mikroçip uygulamalarından geniş çaplı cerrahi operasyonlara kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Klinikte en güncel tedavi yöntemleri kullanılıyor ve her bir hayvanın özel ihtiyaçlarına özel çözümler sunuluyor.

Kağıthane’de 7/24 Açık Veterinerlik Hizmeti

Kağıthane'de evcil dostlarımızın her an yanlarında olmak amacıyla 7/24 açık olan Gültepe Veteriner Kliniği, ‘Acil Veteriner Kliniği Kağıthane’ olarak acil durumlarda dahi güvenilir bir liman oluyor.Bu sayede evcil hayvan sahipleri, ani gelişen sağlık sorunları veya kazalar karşısında gece gündüz demeden kliniğe güvenebiliyor.

Kağıthane'nin Mahallelerinden Kliniğe Nasıl Ulaşabilirsiniz?

İstanbul Avrupa yakasında kolay ulaşımıyla öne çıkan Gültepe Veteriner Kliniği'ne Kağıthane'nin tüm mahallelerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kliniğin web sitesinde https://gultepeveteriner.com/hizmet-bolgeleri ulaşım alternatifleri hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Gültepe Veteriner Kliniğinin Kağıthane’deki 10 Yıllık Veterinerlik Serüveni

2014 yılında Abdurrahim Acar'ın vizyonuyla hayata geçirilen Gültepe Veteriner Kliniği, İstanbul Kağıthane'de başladığı hizmet yolculuğunda bugüne dek sayısız kedi, köpek ve kuş gibi evcil dostlarımızı sağlıklarına kavuşturmuştur.

Klinik yıllar içerisinde, tedavi yöntemlerini en son teknolojik gelişmelere ve veteriner tıbbındaki yeniliklere adapte ederek, her bir evcil hayvanlar için özelleştirilmiş sağlık çözümleri sunmaya odaklanmıştır.

Abdurrahim Acar ve Gültepe Veteriner Kliniği ekibi, sorumluluk bilinciyle hareket etmiş ve hayvan refahını destekleyen çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atmıştır.

Adres: Ortabayır, Şair Çelebi Sk. No:44, 34413 Kâğıthane/İstanbul

Telefon: (0212) 270 13 90