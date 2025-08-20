BU BİR HABER DEĞİL SOYKIRIM KARŞISINDA HİÇ BİR ŞEY YAPMAYAN VEYA YAPAMAYAN ŞEREFSİZ,AHLAKSIZ LİDERLERE SİZ O.Ç SİSİNİZ ALLH SİZİN BELANIZI VERSİN DEMEK İÇİN YAPILAN BİR ÇALIŞLMADIR…

8 Milyar dünya nüfusu var. Bunun içinde en kaba ve büyük bir hesap ile bütün dünya ülkelerinde yaşayan Musevilerin nüfusunun 15 veya zorlama bir hesap ile 20 milyon olsa bugün bunların içinde aşırı ve ölümden beslenen % 10 olduğunu düşünsek 2 milyon ırkçının 8 milyar dünya nüfusuna zulmettiği aşikar bir şekilde kendisini gösteriyor.

Altınlarınız ,saraylarınız, ülke halklarınızdan çaldığınız paralınızda canınızda cehenneme olsun. Allah ya bir an evvel masum geride kalan ama açlıktan bir çok organı iflas eden Filistin’ lilerin naciz bedenlerini ortada kaldırmak için son hazırlıkları yapan IRKÇI Yahudi bakanları ve yetkilerine dur bakayım diyemeyen bütün dünya liderlerin Allah belasını versin.

EY DÜNYA LİDERLERİ BOŞ BOŞ FAHİŞELER GİBİ KONUŞMAYIN ELİNİZDEN GELİYORSA HEMEN GIDA VE SU AMBARGOSUNU KALDIRIN VE ÖLÜMLERİ DURDURUN …FİLİTİNLİLER YOK OLDUKTAN SONRA SİZ TANISANIZ NE OLUR TANIMAZSANIZ NE OLUR…KALDIKİ BUNU DA İSYAN EDEN HALKINIZIN KORKUSUNDAN DOLAYI YAPTIĞINIZI DA BİLİYORUZ…

İslam ülkeleri başta olmak üzere kaç ülke ey katil soykırımcı İsrail sen devlet gibi hareket etmiyorsun seni yıllar önce tanımıştım ama 7 Ekim 2023’den bu yana devlet gibi hareket etmediğinden dolayı tanıma geri aldım, büyükelçimi geri çektim, uçaklarına hava sahamı ve gemilerine limanlarımı kapattım. Senle bir gram ticaret yapmayacağım aracı hiç bir ülkede benim ürünlerimi sana satamaz dedi mi ? Hayır demedi çünkü siyonistler TRUMP başta olmak üzere bütün dünya liderlerine ŞANTAJ yapacak birkaç dosya hazırlamışlar.

Trum’a SAPIK Jeffrey Epstein dosyası başta olmak üzere bütün ABD başkanlarını medyaları ve paraları ile esir eden Siyonistlere HAYIR diyebilecek TEK bir ABD devlet yetkilisi daha anasından doğmadı.

ABD dışındaki ülke liderlerini de genelde çaldıkları ve yabancı bankalara yatırdıkları paralarınızı açıklarız ŞANTAJI ile tehdit ediyorlar.

Ey dünya liderleri gelin halkınıza çaldığınızı paraları Filistin’e vereceğinizi söyleyin ve SİYONİST CIA,MOSSAD Ve diğer istihbarat örgütlerinin tehdit ve şantajlarına boyun eğmeyin.

DÜNYA ÜLKE İNSANLARI CANLI CANLI İZLİYOR AÇLIK İLE MÜCADELE EDEN YEMENLİ HUSİLERİN DIŞINDA ZENGİN VE ŞATAFAT İÇİN GÜNÜNÜ GÜN EDEN BÜTÜN DÜNYA LİDERLERİ SADECE HALKLARININ GAZINI ALMAK İÇİN HİÇ BİR İŞE YARAMAYAN BOM BOŞ KONUŞMALARTINI İSTAİL’İN KURULDUĞU 1948’DEN BERİ YAPIYORLAR… İSRAİL 77 YILDIR HİÇ BİR KADAR AZGIN VE ÖLÜMCÜL OLMAMIŞTI…

Yayın grubu olarak artık hiçbir devlet başkanına güvenimiz ve inancımız kalmadı. Açık ve alenen ülke haklarına sesleniyoruz. Devlet yöneticilerinizi Filistin ve Gazze’deki Katliamları durdurmak için ACİLEN GECE GÜNDÜZ BARIŞÇIL EYLEMLERİNİZİ YAPINIZ.

Artık kahrolsun Amerika ve İsrail demekle bir şeyin olmadığını anlayın ve daha etkili barışçıl eylemler yapan. Gazze’nin ve Filistin’in bir gram zamanı kalmadı.

Bugün gıda ve su Ambargosu kalksa bile organları hasar gören yüz binlerce kişi artık hiçbir zaman eki sağlığına kavuşamayacak.

Bizim ordumuz ve silahlarımız 412 yıl yönettiğimiz hemen yanı başımızdaki bir yerde yaşanan soykırım için RİNKI alıp elimizi taşın altına koyamıyorsak ne için yaşıyoruz ?

İsrail’ ı tanımıza geri alabiliyorsak hemen alalım, büyükelçimizi geri çekelim onların elçisini kovalım bir gram ticaret yapmayalım.

Hangi ülke bayrağı taşıyorlarsa taşısınlar İsrail’de Filistinlilere katliam yapan sözde askerlerin içeceği su da dahil bir gram ürün taşıyacak gemiler limanlarımıza alınmalıdır. Uçaklarına hava sahamız kapatılmalıdır. İsrail’e gitme şüphesi olan hiçbir ürünü aracılık yapacak diğer ülkelere da satmamak gerekir.

SİYONİSTLER BOŞ SÖZLERDEN DEĞİL SADECE GÜÇTEN ANLAR.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA