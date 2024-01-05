İŞTE ZEYTİNBURNU BELEGESELİ VİDEOSU HABERİN İÇİNDE MEVCUT

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner 8 yaşından beri hep üreterek yaşamaya devam etti.8 Yaşından 12 yaşına kadar doğduğu köyde aileye ait sürüsünün kuzu ve ve keçi yavrularını otlalarak hem ilkokulu okudu hem de aileye destek oldu.

1983 yılında ailenin Malatya'da bulunan Plastik eklektrik malzemesi üreten farikasında bir süre çalıştı.Daha sonra ise Malatya'nın en iyi caddesi olan Kışla (Atatürk) caddesinde bulunan kitap ve kırtasiye mağazasında 1988 yılına kadar çalıştı.

1988 Yılında Cağaloğlu'nda yayıncılık faaliyetlerine başladı. Aynı zamanda EVEREST İsimli bir deri ürünleri üreten bir şirket kurdu burada yıllarca üretim ve ihracat yaptı.

HÜSEYİN ÇETİNER ÖZGEÇMİŞİ

Hayatını Zeytinburnu’na vakfeden Gazeteci yazar Hüseyin ÇETİNER 1988 Yılından bu yana Zeytinburnu ilçesinde yaşıyor.

ÇETİNER,1972 Yılında Malatya’nın Kale ilçesine bağlı eski ismi ile Pirot,yeni ismi ile Kıyıcak köyünde doğdu.

İlkokulu doğduğu Kıyıcak köyünde bitirdi.

1988 Yılında Zeytinburnu ilçesine yerleşti.

Ortaokulu eski ismi ile Cağaloğlu Mahmutpaşa yeni ismi ile Büyük Reşit Paşa Ortaokulunda tamamladı.

Lise tahsilini ise tarihi Pertevniyal Valide Sultan Lisesinde tamamladı.

Üniversite Eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde bitirdi.

ÇETİNER’in yazdığı Malatya isimli eserinin ilk basımı 1993’de yayınlandı. 4. Basımı ise 2005’de.

Hüseyin Çetiner doğduğu yerin kitabını yazar da doyduğu yerin kitabını yazmaz mı ?

Tabi ki yazar ve yıllarca üstünde çalıştığı “Gelişim ve Değişim Tarihi İçinde Zeytinburnu” isimli kitabı ise Mart 2008 yılında yayımlayarak özel sektör tarafından yazılıp basımını yaptığı tek kişidir.

2016 Yılında ise ilçenin tarihi mekanlarını ve ebedi şahsiyetlerini daha çok kişiye tanıtmak için Zeytinburnu sevdalısı 13 arkadaşı ile beraber Geleceğim Zeytinburnu Platformu(GZP)’nu kurdu.

Hüseyin Çetiner Kendimi Zeytinburnu’na Vakfettim sözü ile de sahip olduğu Gazeteler,Haber Portalları, Youtube Kanalları ve sosyal medya hesapları ile Zeytinburnu’nu Yüz binlerce kişiye tanıttı ve halen de tanıtmaya devam ediyor.

Zeytinburnu ile alakalı kitap yazan tek kişi olan Hüseyin Çetiner’in adı adeta Zeytinburnu deyince ilk akla gelen kişiler arasında yer alması Çetiner’ i çok mutlu ediyor.

Çetiner evli 3 kız,bir erkek evlat babasıdır.

İngilizce bilen Çetiner Zeytinburnu ile yatıp Zeytinburnu ile kalkıyor.

“İnsanların En Hayırlısı İnsanlar İçin Faydalı Olandır”

(Hadis-i Şerif )

“Zeytinburnu İçin Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak”

“Zeytinburnu’na Hizmet Benim İçin Bir Aşktır”

İLETiŞİM İÇİN:

Hüseyin ÇETİNER/ Gazeteci – Yazar

Geleceğim Zeytinburnu Platformu - Kurucu Başkanı

Gsm ve WHATSAPP : 0532 - 344 05 12

www.zeytinburnutimes.com

[email protected]

Youtube : ZeytinKöy Tv.

Youtube: Huseyin ÇETİNER Tv