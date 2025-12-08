MADDE BAĞIMLILARI TEHLİKE SAÇMAYA DEVAM EDİYOR

Son yıllarda sokakları tehlikeli hale getirmeye devam eden madde bağımlıları bir can daha aldı. Erhan Çiftçi’nin akrabası olan Mehmet Emin Çiftçi gazetemize şunları söyledi ”Akrabamın oğlu olan Erhan Çiftçi 7 Aralık 2025 tarihinde sabah saat 7.30 sularında madde bağımlıları tarafından Telsiz Mahallesi 72 sokakta bulunan bir marketin önünde uğradığı saldırıda ne yazık ki hayatını kaybetti.

Mekanı cennet olsun. Başta ailesi olmak üzere geride kalan yakınlarına sabırlar dilerim” şeklinde konuştu.

Bizde merhuma Allah’tan rahmet diler geride kalanlara başsağlığı diliyoruz….

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)