Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, muhabirliğin tarihsel bir sorumluluğu taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Gerçeğin izini süren, sahada büyük emek veren kıymetli muhabirlerimizle bir arada olmaktan memnuniyet duydum. Tarihin eski dönemlerinde köy köy, şehir şehir dolaşıp gördüklerini yazan gezginler vardı. Sadece anı biriktirmekle kalmaz; haberi, bilgiyi, yaşananı bir yerden başka bir yere taşırdı. O günün gezginleri ne yaptıysa, bugün de bunu muhabirler yapıyor.

Son dönemde ‘Bu meslek bitecek, yerini yapay zekâ alacak’ şeklinde söylemler duyuyoruz. Ancak ne denirse densin; muhabirliğin bir ruhu, bir vicdanı, bir insan dokunuşu var. Muhabirlik yok olmayacak. Gerçek haberi, hakikatin izini sürenlerin emeğini hiçbir teknoloji ortadan kaldıramaz.”

Program sonunda, 42 gazetecinin sahadaki gerçek anılarını bir araya getiren bu kıymetli esere katkı sunan MUHABİR-DER yönetimin

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajanı (İTHA)