Zeytinburnu Belediyesi’nin, ilçede ikamet eden lise son sınıf öğrencileri için 2.500 TL tutarındaki eğitim desteği başvuruları başladı. Başvurular 8 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla alınacak ve son başvuru tarihi 31 Aralık 2025 olacak.

Destekten Yararlanmak İçin Başvuru Şartları:



• T.C. vatandaşı olmak,

• En az 1 yıldır Zeytinburnu’nda ikamet ediyor olmak (ikamet başlangıcı 08/12/2024 ve öncesi),

• 12. sınıfta ve örgün eğitimde öğrenci olmak (akşam lisesi / açık öğretim kabul edilmiyor) şartları aranıyor.

Başvuruda İstenen Belgeler ve Önemli Notlar

• Öğrenci belgesi, E-Devlet’ten barkodlu alınacak ve PDF olarak sisteme yüklenecek (okuldan imzalı belge geçerli sayılmıyor).

• Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi, E-Devlet’ten barkodlu indirilecek ve yüklenecek (18 yaş altı öğrenciler anne/baba adına alabiliyor).

• IBAN mutlaka öğrenci adına olacak; Papara/Enpara vb. sanal banka IBAN’ları kabul edilmiyor (18 yaş altı için veliyle banka hesabı açılabiliyor).

• Belgelerin tercihen PDF formatında yüklenmesi isteniyor.

Başvuru Linki

Aşağıdaki online başvuru sayfaları üzerinden işlem yapılabiliyor (sayfalar erişime göre yönlendirme isteyebilir):

https://vatandas.zeybim.com?masterRedirect=%2Flise-egitim-destegi&modul=sistem%2Flogin&page=index

https://zeybim.zeytinburnu.bel.tr/zeytinburnu_bilim

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (iTHA)